為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿港尋找「最強叫賣」 網紅示範

    2025/10/16 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港將舉辦糕餅文化節，並首辦叫賣比賽。（記者劉曉欣攝）

    鹿港將舉辦糕餅文化節，並首辦叫賣比賽。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮公所今年糕餅文化節將首辦「叫賣比賽」，邀請卅四萬人追蹤網紅「俊廷直播」來做示範，尋找「最強叫賣王」，打造帶貨奇蹟，扭轉淡季變旺季。

    糕餅文化節25日首辦叫賣比賽

    「俊廷直播」的主角，就是出身彰化縣大村鄉的林俊廷，今年廿九歲，踏入直播帶貨已有九年時間。他表示，因為從小跟著父親到埔心魚市場批發買漁貨，再到中部各市場去販賣，從殺魚到叫賣都難不倒他。

    抽籤選出商品 最高獎金一萬

    林俊廷因緣際會走入網路直播叫賣行列，他負責叫賣，阿嬤負責煮食，網路直播就是現場節目，他的主客群都是婆媽族來下單，目前賣的東西已經不只有海鮮而已，往往一次直播就要三、四個小時，由於直播同時也要與網友互動，加上他走活潑路線，直播帶貨做了幾年就聲音沙啞，林俊廷說，這也算是職業病。

    鹿港鎮公所將於十月廿五日首辦糕聲爭霸賽的「叫賣比賽」，分成青少年組與成人組，報名參賽者當場從參加糕餅文化節的產品，抽籤選出叫賣的商品，最高可獲得一萬元獎金，也邀請林俊廷來當評審，昨天則由林俊廷來先行示範。俊廷強調，特色就是賣點，選定商品的特色來介紹，加深顧客的印象，就能掌握行銷流量密碼。

    網紅俊廷傳授直播叫賣的秘訣，就是把特色當賣點。（記者劉曉欣攝）

    網紅俊廷傳授直播叫賣的秘訣，就是把特色當賣點。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播