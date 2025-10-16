為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    凌晨2點開單 南投檢舉達人半夜頻叩警

    2025/10/16 05:30 記者陳鳳麗／南投報導

    南投縣議員沈夙崢昨質詢時指出，南投頻傳民眾半夜打電話檢舉交通違規，員警就得到場，有民眾深夜把車停在被畫黃線的門口，凌晨就被警方開罰單，員警辛苦卻惹民怨，希望縣警局與交通所盤點檢討不符現況的標線，不要讓民眾誤解警方故意找碴開罰，縣警局長謝宗宏允諾會與交管所研議標線改善方案。

    議員︰勿讓民眾誤解找碴

    沈夙崢指出，南投有檢舉達人會頻打電話檢舉交通違規，並會在現場等員警到場，警方不開罰單還會質疑凟職，基層警員壓力大，而被檢舉的民眾也怨聲四起，有民眾因住處外被畫黃線，但未畫紅線，半夜即把車停在門口，被檢舉影響通行，一早即看到警方凌晨兩點來開罰單。

    警︰研議標線改善方案

    沈夙崢說，南投市區巷弄狹窄，建築密集，門口被畫雙黃線就會壓到，現行法規與標線設計不符合民眾生活，警方應與交管所盤點標線，看哪些不符都市發展和民眾生活現況，並以「人本交通」為考量，標線和執法方式都能更符合民眾需求。

    縣警局長謝宗宏表示，縣警局都有與交管單位合作，未來也會與交管所檢討標線與執法方式，兼顧法令和地方實際情況，找到更合理的執法方式。

