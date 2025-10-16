為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《台中》樹葬區親人恐「被消失」 將設數位追思

    2025/10/16 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員張玉嬿（左一）指出，台中樹葬區每2年翻新，民眾嘆親人「被消失」，促設數位追思。（議員張玉嬿提供）

    台中市議員張玉嬿（左一）指出，台中樹葬區每2年翻新，民眾嘆親人「被消失」，促設數位追思。（議員張玉嬿提供）

    台中市府推動環保葬多年，但樹葬區每二年就翻新，以利循環使用，市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達指出，不少民眾反映樹葬區無限循環下，無處追思親人，促市府在樹葬區設置公共數位螢幕，讓民眾上傳親人的照片、生平故事，再導入QR碼提供追思，不讓親人「被消失」；民政局長吳世瑋肯定議員構想，允諾辦理。

    張玉嬿指出，台中推動樹葬、海葬等環保葬多年，採環保葬約十八％，遠低於傳統塔葬，很多民眾反映不是反對環保葬，因樹葬採循環樹葬，親人「被消失」，憂無處追思下放棄。

    張玉嬿建議，台中市可設置公共數位藝術牆或設數位螢幕，讓家屬集體追思，或是上傳親人的照片、生平故事或一段追憶文字，以數位方式提供追思，並導入QR碼追思系統，讓子孫線上懷念親人。

    吳世瑋指出，台中市目前已有八處樹葬區，另還有兩處正在規劃中，配合環保循環葬，確實每兩年會土地翻新再使用，肯定議員建議，認為有其必要，將研議設計，提供民眾幫親人選擇環保葬，也能有追思親人的環境。

    此外，議員周永鴻則建議納骨塔增設祖先牌位區，以利民眾祭拜祖先，吳世瑋則指出，已有設置。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播