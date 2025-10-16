台中經濟弱勢兒少 一季僅補助88人次

台中市議員陳雅惠（左二）質疑台中人口破286萬，但上一季經濟弱勢兒少生活補助竟僅補助88人次。（記者蘇孟娟攝）

台中人口已突破二八六萬人，台中市議員陳雅惠等十五日在民政業務質詢指出，台中市今年四到七月經濟弱勢兒少生活補助，僅補助八十八人次、共廿五萬元，質疑是申請門檻太高，還是根本沒宣導，以致弱勢家庭根本不知道可申請，社會救助不能徒具形式；社會局長廖靜芝指出，針對特殊境遇家庭、弱勢兒童有多項補助方案，社工會訪視個案，再擇優申請補助，並非僅單一補助案所致。

議員質疑門檻太高 或根本沒宣導

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤昨關切弱勢家庭補助，陳雅惠指出，市府針對經濟弱勢兒少提供每人每月三千元的生活補助，原則補助六個月、最長一年；但今年四到七月，全市僅服務八十八人次、核發金額廿五萬元，台中人口已突破二八六萬人，竟才八十八人次受惠，補助率太低。

社會局︰社工訪視個案 擇優申請

陳雅惠指出，有單親媽媽五月申請補助，等到六月底才核定，補助空窗期全靠借錢度日，補助緩不濟急；且補助金額十年未調整，跟不上物價腳步，呼籲社會局檢討金額與資格，更應設立「緊急撥付機制」，讓社工先行核發臨時金，再補辦核定，避免弱勢家庭陷入生活危機。張芬郁說，許多邊緣家庭明明生活艱困，卻因不符生活扶助等社福政策補助門檻，無法獲得補助，籲社會局應正視邊緣家庭面臨的困境，放寬補助標準。

廖靜芝表示，針對特殊境遇家庭、弱勢兒童設多項補助，社工會依個案需求協助申請；另申請過渡期有急難救助金可在緊急狀況快速撥款，至於金額是否調整與對象擴大，將再研議。

