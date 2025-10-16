台中復康巴士 1年逾2萬人次預約不到

台中市復康巴士六都唯一免費，但是載運需求高，議員要求市府要有對策。（市府提供）

1年95萬趟次服務量 全市僅285輛 社會局︰持續爭取經費

台中市復康巴士是六都唯一免費，預約踴躍，民進黨議員謝家宜質疑，台中市復康巴士服務量一年九十五萬趟次，如此高的服務量竟只增加到二八五輛，造成一年有二萬多次預約失敗；甚至接到家長陳情，一位一歲三個月身障兒因復康巴士無兒童座椅而無法搭乘，市長盧秀燕自稱市長媽媽，這是社會局該有態度嗎？

議員︰服務趟次六都最高 3年僅增9輛

社會局表示，近年持續爭取經費增加復康巴士司機與營運車輛；此外，中市各區營運單位均已配置安全椅，提供四歲以下身心障礙幼童搭乘復康巴士時使用，且會主動確認，是否需要兒童安全椅；至於個案當時申請時，因尚未取得身障資格，但之後取得後，就跟一般身障民眾一樣，預約成功。

議員謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠及蔡耀頡昨天在市議會對復康巴士預約一年有高達二萬趟次預約不到，量能不足的問題提出質疑。

謝家宜表示，根據審計部台中市審計處指出，台中市約有十三．六萬名身心障礙者，近三年增加約六千人，復康巴士使用需求迅速成長，從二〇二二年約七十九萬趟次成長至二〇二四年約九十五萬趟次，但是二〇二四年有二一八八四人次、二〇二五年至九月底也有一三七〇七人次預約不到。

家長︰復康巴士無兒童座椅無法搭乘

謝家宜強調，台中市復康巴士服務趟次是六都最高，但台中市復康巴士車輛近三年卻僅增加九輛，相較於新北市將近五百輛、台北市約三二八輛，台中市僅二八五輛復康巴士卻要服務九十五萬趟次，不但民眾難以預約，也加重駕駛的負擔。

社會局︰均配安全椅 個案當時尚無資格

她更指出，有一位家長跟她陳情，一歲三個月身障兒時常要到醫院，但是復康巴士以無兒童安全座椅而無法搭乘，批評盧秀燕自稱是市長媽媽，社會局的度有問題，要求社會局要通案提出改善方法。

蔡耀頡則批，市府復康巴士一年載運量如此多，卻無法優化，根本是不能苦民所苦。

