為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    泰崗溪堰塞湖 將架設即時影像設備

    2025/10/15 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖從巨木群步道就可看到，目前穩定溢流中。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖從巨木群步道就可看到，目前穩定溢流中。（記者黃美珠攝）

    確保第一時間傳遞湖體及周邊崩塌地動態資訊

    林業保育署新竹分署近日召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，針對新竹縣泰崗溪堰塞湖現況、監測成果做說明，經濟部水利署、經濟部地質調查及礦業管理中心、農業部農村發展及水土保持署、新竹縣府、尖石鄉公所以及專家學者等都與會，且就後續相關處置對策商討並進行權責分工確認。

    後續相關處置 完成權責分工確認

    林保署新竹分署表示，泰崗溪堰塞湖去年十一月康芮颱風後形成，在司馬庫斯巨木群步道就可以看得到。他們獲報後委託中華防災學會空拍調查且做風險評估，堰塞湖壩高約十公尺、面積約一．三公頃、蓄水體積相當約廿個標準游泳池的水量，已穩定溢流。

    司馬庫斯大橋高河床20公尺 暫無危險

    堰塞湖上游迴水範圍內沒有需要保全的對象；下游最近的就是司馬庫斯大橋和泰崗溪溫泉，前者距離堰塞湖約十公里，橋面高出河床約廿公尺，後者則距離約十四公里暫無立即性的危險。

    但考量湖體周邊還有崩塌坡面和不安定土砂，他們已建立監測機制持續追蹤掌握湖體及周邊崩塌地動態，並將於適當地點設置即時影像設備以滿足即時監控的需求，並跟縣府和公所成立群組保持機動聯繫，以確保第一時間傳遞湖體及周邊崩塌地動態資訊。

    泰崗溪秀巒匯流口到堰塞湖 列危險水域

    目前建議把泰崗溪溫泉先管制人員進入河道從事遊憩活動，縣府也已依法辦理「泰崗溪秀巒匯流口到堰塞湖間河段」為危險水域的公告作業，並落實勸離和管制配套措施。

    新竹分署則已增加堰塞湖區巡護頻度，持續透過衛星影像判釋湖體變化；如遇豪大雨或湖體出現異常，將立即空拍調查，並於必要時即時預警縣府和公所。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播