泰崗溪堰塞湖 將架設即時影像設備

新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖從巨木群步道就可看到，目前穩定溢流中。（記者黃美珠攝）

確保第一時間傳遞湖體及周邊崩塌地動態資訊

林業保育署新竹分署近日召開「新竹泰崗溪堰塞湖跨機關研商會議」，針對新竹縣泰崗溪堰塞湖現況、監測成果做說明，經濟部水利署、經濟部地質調查及礦業管理中心、農業部農村發展及水土保持署、新竹縣府、尖石鄉公所以及專家學者等都與會，且就後續相關處置對策商討並進行權責分工確認。

後續相關處置 完成權責分工確認

林保署新竹分署表示，泰崗溪堰塞湖去年十一月康芮颱風後形成，在司馬庫斯巨木群步道就可以看得到。他們獲報後委託中華防災學會空拍調查且做風險評估，堰塞湖壩高約十公尺、面積約一．三公頃、蓄水體積相當約廿個標準游泳池的水量，已穩定溢流。

司馬庫斯大橋高河床20公尺 暫無危險

堰塞湖上游迴水範圍內沒有需要保全的對象；下游最近的就是司馬庫斯大橋和泰崗溪溫泉，前者距離堰塞湖約十公里，橋面高出河床約廿公尺，後者則距離約十四公里暫無立即性的危險。

但考量湖體周邊還有崩塌坡面和不安定土砂，他們已建立監測機制持續追蹤掌握湖體及周邊崩塌地動態，並將於適當地點設置即時影像設備以滿足即時監控的需求，並跟縣府和公所成立群組保持機動聯繫，以確保第一時間傳遞湖體及周邊崩塌地動態資訊。

泰崗溪秀巒匯流口到堰塞湖 列危險水域

目前建議把泰崗溪溫泉先管制人員進入河道從事遊憩活動，縣府也已依法辦理「泰崗溪秀巒匯流口到堰塞湖間河段」為危險水域的公告作業，並落實勸離和管制配套措施。

新竹分署則已增加堰塞湖區巡護頻度，持續透過衛星影像判釋湖體變化；如遇豪大雨或湖體出現異常，將立即空拍調查，並於必要時即時預警縣府和公所。

