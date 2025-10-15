傳統工藝保存者 桃園新增吳政男、曾國棻

曾國棻藝師長期於校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）

桃園市政府文化局公布，經召開「一一四年度第一次傳統工藝暨古物審議會」，新增認定藝師吳政男為傳統工藝粧佛保存者、藝師曾國棻為傳統工藝纏花保存者，並指定「桃園郡寺廟玻璃乾版底片組」及「龜山迴龍寺今上天皇陛下聖壽萬安牌」為古物。

吳政男 神佛雕像作品栩栩如生

五十五歲吳政男，出生雲林鄉下，八歲隨父母遷居桃園，十六歲投入雕刻學徒，拜師在桃園福州派賴榮春師父門下，先後在桃園、大溪擔任雕刻師傅，並擔任大溪國寶級木雕大師吳榮賜首席助手，所詮釋神佛雕像作品傳承忠、孝、節、義等精神，以原木裸雕呈現精緻的雕工、人物體態靈活，臉部表情栩栩如生、法相莊嚴。

曾國棻 將纏花融入現代設計

纏花這門工藝曾是婚嫁儀式中不可或缺的一部分，五十二歲的纏花保存者曾國棻，師承陳惠美與謝雅秀，熟習「閩式」春仔花及「客家」纏花技藝，他將纏花融入現代設計，比如服飾、飾品甚至大型藝術裝置，讓纏花不僅是傳統婚禮的象徵，更成為現代人生活中的藝術品。

至於「桃園郡寺廟玻璃乾版底片組」共有卅九件，拍攝於日治時期，記錄當時桃園地區多座重要寺廟的原貌；「龜山迴龍寺今上天皇陛下聖壽萬安牌」為明治時期日本「皇國佛教」思想的具體展現。

吳政男藝師於大學教授相關課程，致力推廣與傳承傳統工藝，圖為示範粉線技法。（桃市文化局提供）

