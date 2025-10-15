桃市開辦好孕專車 孕婦怨叫不到車

桃園市好孕專車有超過1萬5000輛，但還是有孕婦抱怨叫不到車。（記者李容萍攝）

持「一生好運卡」搭乘 每趟最高補助250元 總計補助9千元

桃園市政府去年婦女節開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，每趟次最高二百五十元，總計補助九千元，偏遠山區額外加碼一千六百元到二千元，號稱全國最高。但市議員謝美英昨質詢表示，不少孕產婦反映「看得到叫不到」，質疑去年七月擴及基隆、台北、新北與新竹縣市的車隊加入，逾一萬五千輛計程車投入，為什麼仍有孕婦抱怨叫不到車？

婦幼局允研議擴大更多車隊投入

市府婦幼局長杜慈容表示，為改善叫不到車情形，今年四月起加碼補助「每趟次車資補助點數十％」，並追溯自今年一月起每月達一百趟以上可獲五千元，鼓勵更多司機加入。她說，去年七月起擴大納入合作車隊共同營業區投入車輛，今年六月再納入和泰yoxi車隊，服務車輛總數已逾一萬五一〇〇輛，後續研議擴大納入更多車隊及司機投入好孕專車服務行列。

今年平均每月卡片使用率88％

婦幼局統計，以當年度申請數和出生數比例，「一生好運卡」去年申請率為七十五％，今年截至八月底申請率為六十六％，核卡率去年申請一萬九三七五件，審核通過一萬七九九〇件，去年平均每月卡片使用一次以上的比率為七十三％，今年截至八月底平均每月卡片使用一次以上的比率提升至八十八％；因好孕專車效期是自孕期至產後七個月，且每位孕產婦申請的時間不盡相同，因此年度屆滿時，仍有許多孕產婦持續使用好孕專車，在有效期限內孕婦每人平均使用點數為六〇一九點。

謝美英指出，許多孕產婦抱怨叫車困難、司機不願接單、車輛數不足、司機態度及車內環境有煙味等；市議員于北辰也說，桃園市推動好孕專車立意良善，但執行率低，建議市府可在婦幼中心、里辦公室、月子中心設置申請窗口，以加強宣導、簡化申請，讓孕婦願意用且用得到。

另，市議員王珮毓質詢桃園市六十五歲以上長者已突破卅八萬人，市府今年編列四億餘元敬老愛心卡預算，換算下來每位長者一年只有一二七七點、平均每月僅一〇六點可用；在財政劃分法調整後，桃市今年多出一四七億元可運用財源，希望敬老福利不要「原地踏步」。

