為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大坪頂污水工程物料暫置場 高市府︰合法使用

    2025/10/15 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高市府強調大坪頂工程物料暫置場使用，符合土地管制規定。（高雄市府提供）

    高市府強調大坪頂工程物料暫置場使用，符合土地管制規定。（高雄市府提供）

    高雄大坪頂的污水工程物料暫置場，這幾天引起藍綠攻防，市長陳其邁昨怒批國民黨立委柯志恩以不實資料進行政治操作，關心這個案子的就是國民黨議員（指蔡武宏），前後關心了八次，「如果這是包庇護航，不是國民黨議員在包庇護航嗎？」

    陳其邁表示，柯志恩說大坪頂保護區不能暫置或開採，其實六都的規定很清楚，保護區內可以做為公用事業土石堆放，新北就有一處做為土石場；去年高市水利局依法核准該區進行小港污水系統工程的暫置場域，廠商於去年完成水保工作，今年進行書面程序補正，事實就是這麼簡單。

    陳其邁披露藍營議員關心8次

    陳其邁怒批柯志恩一再以不實資料，宣稱保護區不能放，已經被市府打臉，仍一再散播不實訊息抹黑，進行政治操作，還扯到「誰在包庇、誰在護航？」，其實關心這個案子的就是國民黨議員（指蔡武宏），前後關心了八次，居中協調，釐清法律與代辦事項。

    陳其邁︰「如果這是包庇護航，不就是國民黨議員在包庇護航嗎？爆料前不用查證嗎？不然就問妳同黨議員，就知道來龍去脈」。

    藍營市黨部︰議員是接到選民陳情

    另對於國民黨立委陳菁徽痛批鳳山水庫設置光電板，陳其邁指當時是在韓國瑜市長任內，審查同意水庫做光電板設置，「現在怎麼又把責任推給中央與地方政府？」光電政策要放在哪個適合區域，由中央或地方訂定明確法令，市府依法行政，不希望市政推動因為選舉而扭曲，也不要抹黑公務人員。

    國民黨高市黨部則反擊，經向蔡武宏了解，是接到選民陳情，才向局處了解確認，卻被民進黨拿來進行政治操作與攻擊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播