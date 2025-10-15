大坪頂污水工程物料暫置場 高市府︰合法使用

高市府強調大坪頂工程物料暫置場使用，符合土地管制規定。（高雄市府提供）

高雄大坪頂的污水工程物料暫置場，這幾天引起藍綠攻防，市長陳其邁昨怒批國民黨立委柯志恩以不實資料進行政治操作，關心這個案子的就是國民黨議員（指蔡武宏），前後關心了八次，「如果這是包庇護航，不是國民黨議員在包庇護航嗎？」

陳其邁表示，柯志恩說大坪頂保護區不能暫置或開採，其實六都的規定很清楚，保護區內可以做為公用事業土石堆放，新北就有一處做為土石場；去年高市水利局依法核准該區進行小港污水系統工程的暫置場域，廠商於去年完成水保工作，今年進行書面程序補正，事實就是這麼簡單。

陳其邁披露藍營議員關心8次

陳其邁怒批柯志恩一再以不實資料，宣稱保護區不能放，已經被市府打臉，仍一再散播不實訊息抹黑，進行政治操作，還扯到「誰在包庇、誰在護航？」，其實關心這個案子的就是國民黨議員（指蔡武宏），前後關心了八次，居中協調，釐清法律與代辦事項。

陳其邁︰「如果這是包庇護航，不就是國民黨議員在包庇護航嗎？爆料前不用查證嗎？不然就問妳同黨議員，就知道來龍去脈」。

藍營市黨部︰議員是接到選民陳情

另對於國民黨立委陳菁徽痛批鳳山水庫設置光電板，陳其邁指當時是在韓國瑜市長任內，審查同意水庫做光電板設置，「現在怎麼又把責任推給中央與地方政府？」光電政策要放在哪個適合區域，由中央或地方訂定明確法令，市府依法行政，不希望市政推動因為選舉而扭曲，也不要抹黑公務人員。

國民黨高市黨部則反擊，經向蔡武宏了解，是接到選民陳情，才向局處了解確認，卻被民進黨拿來進行政治操作與攻擊。

