龍虎塔、環湖步道完工 左營蓮池潭拚人氣

龍虎塔被視為蓮池潭人氣景點，整修後吸引人潮參訪。（記者王榮祥攝）

議員促納入地標 推周邊商品 觀光局允諾討論點燈的可能

高雄左營蓮池潭在高雄各觀光景點排名從第五滑落至第九，最近才又回到第六；觀光局長高閔琳指出，先前受整修工程影響，如今龍虎塔、環湖步道都完工，相信蓮池潭將恢復風光。

蓮池潭面積約六十五公頃，深受日、韓及東南亞旅客喜愛，上半年龍虎塔改建完成後，遊客逐漸回籠，交通部觀光署統計今年上半年遊客達二九七萬餘人次，較去年同期約成長廿二％。

蓮池潭昨成為議會質詢焦點之一，包括白喬茵、李雅慧、李雅芬、陳玫娟，都對蓮池潭有許多建議跟期許。

盼增加親子腳踏車與水上活動

白喬茵提到韓國女團BLACKPINK本週將到高雄辦演唱會，她PO圖秀出BLACKPINK官方主視覺海報與販售T恤都有龍虎塔，建議納入點燈粉紅地標；李雅慧認為萬年季首度推出的火獅公仔最近很有話題性，建議未來可推出左營限定火獅版的高雄熊，也可在蓮池潭設置入口印象與周邊商品。

觀光局有信心恢復昔日風光

李雅芬與陳玫娟也關注蓮池潭的觀光動能，李雅芬觀察蓮池潭在高雄景點排名從第五掉到第九，最近才又回到第六，期待觀光局加強行銷，可增加親子腳踏車與水上活動。

高閔琳答覆說明，去年因龍虎塔、環湖步道等整修工程，確實影響觀光人潮，目前已陸續完工，蓮池潭近期即可恢復往昔風光；會與龍虎塔管理單位討論點燈可能，新打造的環湖步道已開放，歡迎大家來體驗蓮池潭的美景。

此外，台鐵鳳山車站周邊停車困難，衍生停車亂象，地方促增設停車場；市府表示，今年底將增加一處停車場，可停放六八五輛汽機車，也將協調周邊學校、公家機關開放停車。

