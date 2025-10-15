為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龍虎塔、環湖步道完工 左營蓮池潭拚人氣

    2025/10/15 05:30 記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導
    龍虎塔被視為蓮池潭人氣景點，整修後吸引人潮參訪。（記者王榮祥攝）

    龍虎塔被視為蓮池潭人氣景點，整修後吸引人潮參訪。（記者王榮祥攝）

    議員促納入地標 推周邊商品 觀光局允諾討論點燈的可能

    高雄左營蓮池潭在高雄各觀光景點排名從第五滑落至第九，最近才又回到第六；觀光局長高閔琳指出，先前受整修工程影響，如今龍虎塔、環湖步道都完工，相信蓮池潭將恢復風光。

    蓮池潭面積約六十五公頃，深受日、韓及東南亞旅客喜愛，上半年龍虎塔改建完成後，遊客逐漸回籠，交通部觀光署統計今年上半年遊客達二九七萬餘人次，較去年同期約成長廿二％。

    蓮池潭昨成為議會質詢焦點之一，包括白喬茵、李雅慧、李雅芬、陳玫娟，都對蓮池潭有許多建議跟期許。

    盼增加親子腳踏車與水上活動

    白喬茵提到韓國女團BLACKPINK本週將到高雄辦演唱會，她PO圖秀出BLACKPINK官方主視覺海報與販售T恤都有龍虎塔，建議納入點燈粉紅地標；李雅慧認為萬年季首度推出的火獅公仔最近很有話題性，建議未來可推出左營限定火獅版的高雄熊，也可在蓮池潭設置入口印象與周邊商品。

    觀光局有信心恢復昔日風光

    李雅芬與陳玫娟也關注蓮池潭的觀光動能，李雅芬觀察蓮池潭在高雄景點排名從第五掉到第九，最近才又回到第六，期待觀光局加強行銷，可增加親子腳踏車與水上活動。

    高閔琳答覆說明，去年因龍虎塔、環湖步道等整修工程，確實影響觀光人潮，目前已陸續完工，蓮池潭近期即可恢復往昔風光；會與龍虎塔管理單位討論點燈可能，新打造的環湖步道已開放，歡迎大家來體驗蓮池潭的美景。

    此外，台鐵鳳山車站周邊停車困難，衍生停車亂象，地方促增設停車場；市府表示，今年底將增加一處停車場，可停放六八五輛汽機車，也將協調周邊學校、公家機關開放停車。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播