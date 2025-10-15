為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高樹東興村設第二座納骨塔 11月發包

    2025/10/15 05:30 記者葉永騫／屏東報導

    高樹鄉東興村將設立第二座納骨塔引起東興村民的抗議，昨天數十位自救會村民到高樹鄉公所陳情，要求停止興建，高樹鄉公所祕書梁達鳳接受陳情書後表示，該案經過多方的考量評估，辦過地方說明會也經過法定程序，預計十一月發包。

    高樹鄉納骨塔原本在南區及北區各有一座，但已不敷使用，高樹鄉公所先在南區興建第三座，預定在北區的東興村蓋第四座，但東興村民認為，東興村蓋二座納骨塔太超過，要求將納骨塔改在火葬場附近。

    東興自救委員會發起人楊佳富表示，東興村興建第二座納骨塔、樹葬區，只有在地方舉辦一次說明會，村民在今年六月就曾向鄉公所、代表會遞交過超過三百多名村民反對蓋第二座納骨塔的立場。

    梁達鳳說明，早期的納骨塔位較少，只有六千多位，早就不夠使用，興建納骨塔是迫切且必要的公共設施，這次的新納骨塔預計蓋一萬個，也準備整理土葬區來安置，鄉公所在去年五月開始規劃並獲得縣府同意，預定今年十一月招標，採取最有利標的方式辦理，工期預計一年二個月完成，希望新的納骨塔結合公墓公園化後，不再陰森森，而能成為休憩場所，鄉公所對工程的要求將會聘請專業委員協助督導，以確保工程安全優良，回應鄉親期待。

