為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏科大學生自撞亡 警入校宣導交安

    2025/10/15 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    屏科大是國內少數可騎乘機車通勤於校內的大學。（記者陳彥廷攝）

    屏科大是國內少數可騎乘機車通勤於校內的大學。（記者陳彥廷攝）

    國立屏東科技大學（簡稱屏科大），是國內少數校內可以讓學生騎乘機車通勤的大學，但近年校內外事故頻傳，這個月更是接連發生兩起學生於校內因自撞而死亡的事故，道安環境備受關注，屏東警方昨天率交通安全宣導團進入校園宣導，強調「畢業證書，不該用車禍來換」。

    十月一日的車禍因為死者先擦撞分隔島後噴飛，再重擊燈桿而死亡，屏縣警局長甘炎民非常重視，親自於十月九日到校會勘，未料十月十一日又發生進修部大一生自撞車禍傷重不治。

    校長張金龍在兩件車禍後發出公開信，他沉重呼籲表示，校園是大家的，良好交通秩序與用路習慣不僅是法律要求，更是彼此尊重生命的表現，他對近日校內外陸續發生幾起令人悲痛的事故，不僅讓家屬悲痛欲絕，也讓全校師生感到震撼及不捨。

    屏東縣警局昨天再度入校進行宣導，交通隊再度播放今年全新製作的「畢業證書，不該用車禍來換」實例提醒影片，針對學生實施交通安全宣導，深化學生風險辨識與安全駕駛觀念。

    屏科大則強調，校內時速限制為四十公里，校方已經與縣府交通及警察單位合作，增設有效降低車速設施，並不排除增設照相裝置拍攝超速車輛，也會不定期進行校內外稽查與聯合取締，以維護校園交通安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播