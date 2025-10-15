屏科大學生自撞亡 警入校宣導交安

屏科大是國內少數可騎乘機車通勤於校內的大學。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學（簡稱屏科大），是國內少數校內可以讓學生騎乘機車通勤的大學，但近年校內外事故頻傳，這個月更是接連發生兩起學生於校內因自撞而死亡的事故，道安環境備受關注，屏東警方昨天率交通安全宣導團進入校園宣導，強調「畢業證書，不該用車禍來換」。

十月一日的車禍因為死者先擦撞分隔島後噴飛，再重擊燈桿而死亡，屏縣警局長甘炎民非常重視，親自於十月九日到校會勘，未料十月十一日又發生進修部大一生自撞車禍傷重不治。

校長張金龍在兩件車禍後發出公開信，他沉重呼籲表示，校園是大家的，良好交通秩序與用路習慣不僅是法律要求，更是彼此尊重生命的表現，他對近日校內外陸續發生幾起令人悲痛的事故，不僅讓家屬悲痛欲絕，也讓全校師生感到震撼及不捨。

屏東縣警局昨天再度入校進行宣導，交通隊再度播放今年全新製作的「畢業證書，不該用車禍來換」實例提醒影片，針對學生實施交通安全宣導，深化學生風險辨識與安全駕駛觀念。

屏科大則強調，校內時速限制為四十公里，校方已經與縣府交通及警察單位合作，增設有效降低車速設施，並不排除增設照相裝置拍攝超速車輛，也會不定期進行校內外稽查與聯合取締，以維護校園交通安全。

