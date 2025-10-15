為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義「茶燒米菓」、「魚酥」 登上國航商務艙

    2025/10/15 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    布袋好美船屋「兩種魚酥」。（好美船屋提供）

    布袋好美船屋「兩種魚酥」。（好美船屋提供）

    嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」品牌走向國際，布袋鎮好美船屋「兩種魚酥」與番路鄉農會「茶燒米菓」相繼成為中華航空商務艙提供給旅客的點心，讓各國乘客享用來自台灣嘉義的好滋味。

    提供給各國旅客品嘗好滋味

    好美船屋執行長鄭怡雯表示，「兩種魚酥」是以好美里文蛤池混養的虱目魚搭配午仔魚調配成黃金比例的魚漿製成，有滿滿的魚香味，除可當零食，還可放進火鍋取代油條吸飽湯汁，加入羹湯則變成魚酥羹，外濕內酥，層次多元，搭配生菜沙拉則如土司塊，口感升級。

    鄭怡雯說，「兩種魚酥」去年三月上市，入選農業部水土保持署「農村好物」與縣府「嘉義優鮮」產品，今年七月一日起被華航選為飛往歐洲、美加與澳洲越洋航線豪華商務艙及商務艙點心。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳說，「茶燒米菓」有蜜香紅茶及青心烏龍口味，其中有蜜香紅茶口味是新東陽國道服務區熱銷產品，九月二十二日獲華航選用為商務艙點心；「茶燒米菓」蜜香紅茶口味選用阿里山茶區產銷履歷的蜜香紅茶及台灣優質米為原料，採烘焙非油炸，入口茶香四溢，廣受消費者的喜愛。

    縣府農業處長許彰敏表示，縣府推動「嘉義優鮮」品牌，為消費者選出嘉縣優質、新鮮、安全的農特產品，並協助在地小農和業者擴展行銷管道，媒合國內外通路及參與大型展覽，目前已拓點到日本、香港、新加坡及馬來西亞等地。

    嘉義縣番路鄉農會出品的茶燒米菓被選為華航商務艙點心。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會出品的茶燒米菓被選為華航商務艙點心。（記者蔡宗勳攝）

