《全運會主場館》雲林縣立田徑場 政院補助8成

位在虎尾高鐵特定區的雲林縣立田徑場，斥資15億元興建，已完工啟用，行政院核定補助12億元。（記者黃淑莉攝）

核定約12億工程款 虎尾高鐵特定區場館 符合國際賽事標準

雲林縣府斥資十五億元在虎尾高鐵特定區興建雲林縣立田徑場，已在今年七月竣工啟用，做為本屆全國運動會主場館，經費籌措上面臨挑戰，全運會開幕前傳來好消息，縣長張麗善昨天表示，行政院已核定補助八成工程款約十二億，減輕縣府的壓力。另全運會雲林代表隊昨天授旗，縣府預估可奪廿一金。

請繼續往下閱讀...

中央大力支持 雲縣府減輕壓力

雲林暌違廿年再承辦全運會，因縣內斗南田徑場設備老舊、空間不足，配合舉辦全運會需要，縣府在在虎尾高鐵特定區興建符合國際賽事標準田徑場，做為全運會主場館，總經費十五．四三億元，後考量周邊停車問題，再追加六億元增建地下停車場。

張麗善指出，縣府多次向中央爭取補助均無下文，今年七月廿九日再請求研擬替代方案，儘速補助相關經費，就在全運會登場前夕傳來好消息，行政院已核定補助八成約十二億元，展現政院對全運大力支持，更減輕縣府各方面經費壓力。

全運會十八日至廿三日登場，雲林代表隊昨天授旗，由張麗善將縣旗交給軟網選手鄭竹玲，期勉選手旗開得勝，全力為雲林爭取佳績，縣府也提高選手、教練績優獎勵金，其中金牌由卅萬元提高至卅五萬元。

縣府指出，本屆雲林代表隊隊職員及選手共六四二人，其中選手四四八人，共參加廿八項，上屆全運會雲林奪三金十二銀十銅，本屆包括田徑、跆拳道、角力、武術、霹靂舞、舉重、羽球、軟網都有奪金希望，預估可得廿一面金牌，昨天傳來捷報，跆拳道好手黃卓乘在男子五十八公斤級拿下金牌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法