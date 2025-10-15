串聯市區、東橋 永康轉運站明試營運

「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。 （記者劉婉君攝）

斥資近五千萬元的「永康轉運站」，於二〇二三年八月開工興建後，目前已經完工，明（十六）日十二時起試營運，初期將有七條國道客運及四條市區公車路線進駐，包括市區公車五路與六二路、厝邊公車九〇四、九〇五路等，將可串聯台南市區、安順、和順、永康、東橋等地區，並連接奇美醫院、安南醫院與永康火車站等重要節點。

永康轉運站位於永康區永運路上，基地面積約〇．五公頃，但受限於土地使用規定，室內建築面積僅約二三一平方公尺，交通局日前已完成客運車輛實際駛入的測試。隨著永康轉運站試營運，現有的臨時轉運站也將同時功成身退。

交通局長王銘德表示，希望藉由試營運，讓客運業者熟悉轉運動線與操作流程，也將積極蒐集民眾意見，加強站內人員訓練，力求在正式啟用時，所有軟硬體設施和服務均能調整到位。

公共運輸處長劉佳峰指出，永康轉運站整體設計簡潔俐落，融合太陽能光電棚架與綠色工法，搭配首次採用的「淺鋸齒式月台」，透過環形車道動線，期使國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。站內並規劃八席大客車月台及一席公車停靠區，將可提供國道客運、市區公車、厝邊公車轉乘接駁。

