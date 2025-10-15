台南種甘蔗、煮糖經驗 轉化桌遊推廣

糖業文化桌遊在關廟保東國小舉行發表會，學童體驗放大版的糖業文化桌遊。（記者劉婉君攝）

關廟青文化協會與小學生製作牌卡遊戲 了解「台南甜」由來

關廟區鹽水溪畔的清朝保東糖漏窯遺址，四年多前由文史工作者發現後，八月終獲指定為直轄市定「保東窯考古遺址」。為了讓在地小朋友認識台南的糖業文化，關廟青文化協會去年起帶領國小學童種甘蔗、煮糖，並將課程內容轉化成桌遊，未來希望能在其他曾經種植甘蔗地區的學校推廣，帶更多人瞭解「台南甜」的由來。

體驗從種甘蔗到熬煮成黑糖辛苦

糖業文化桌遊昨天在關廟保東國小舉行發表會。關廟青文化協會執行長許玓維表示，協會去年開始獲文化局社區營造計畫支持，在關廟保東國小及五甲國小辦丑里暑期糖業文化工作坊，帶小學生從種甘蔗、採甘蔗、榨甘蔗汁、到熬煮成黑糖的過程，認識甘蔗的生長及糖漏、五分車等，再由學童一同參與糖業文化桌遊的設計，將課程內容圖案化，做成桌遊牌卡，透過遊戲的方式，增加對糖業文化內容的記憶。

學童從看甘蔗生長 認識糖業文化

有些小朋友第一次實際看到甘蔗的生長情形，保東國小六年級雙胞胎兄弟黃閎昱、黃閎宥與同學陳宥禎均說，採收甘蔗和製糖過程相當辛苦，但也對糖業文化有進一步認識。

糖業文化桌遊將於廿日起在關廟區正興書局上架，未來也希望可以推廣至其他學校，成為復甦在地食農教育的相關教材。

善化糖廠每年12月至隔年3月製糖

台灣砂糖輸出早在十七世紀就有記載，台南為糖業重鎮，清末製糖的糖廍約有八成在台南，日本時代引進新式製糖工廠，台南設有九座糖廠，分屬四家製糖株式會社，密度全台之冠。隨著產業結構改變，目前僅剩善化糖廠於每年十二月至隔年三月，仍會開工製糖，與雲林虎尾糖廠為全台「唯二」仍持續運作的糖廠。

日前日本蘋果糖老闆池田喬俊來台掃貨台灣砂糖，驚動緝毒犬，也引發熱議。善化糖廠副廠長黃吉賢表示，池田喬俊購買的特砂由小港廠生產，以進口原料糖精緻而成，糖度較高。而善糖生產的本土二砂原料為甘蔗，二者含蜜量不同，二砂多了糖蜜的風味，但食物的色度也會變得較深，適合煮紅豆湯、綠豆湯、紅茶等，特砂則適合用在製作蘋果糖或綠茶。

