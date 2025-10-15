為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆新市政大樓 前市府人士：分回面積少

    2025/10/15 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆新市政大樓基地為中正路上昔日的基隆市公車維修廠。（記者俞肇福攝）

    基隆新市政大樓興建案引來各界關注，前市府核心人士指出，當初興建的目的是希望將散落在各地的局處集中辦公，所需的辦公空間兩萬坪勉強夠，但是根據顧問公司在說明會上所說，未來市府只能換回一棟大樓，約五千九百坪的樓地板面積，與需求落差甚大，質疑能把全部市府局處集中辦公，難道是「分流上班」？

    前市府核心人士說，基隆市府各局處辦公室分散，教育處、工務處、民政處、兒少處、交通處、衛生局、環保局及公車處散落在各地，市民洽公不便；基隆市政府大樓為四層樓的歷史建築，在民政處尚未遷出前，市長要接見貴賓，只能在市長室內的小會客室；因此，前市長林右昌才在第二任決定著手規劃興建新市政大樓。

    根據市府規劃，新大樓將興建於中正路舊公車修理廠基地，面積約一千三百坪，預計興建二棟大樓。為減輕財政負擔，擬以公辦都更方式與民間合作，市府提供土地換取辦公空間。但是，前市府核心人士評估將散落外地的局處集中在新市政大樓，約需兩萬坪辦公空間，新計畫卻僅能分回約五千九百坪樓地板面積，勢必無法解決辦公空間不足，更別說優化辦公環境，哪來的公共利益極大化？

    基隆市政風處長李國正說，目前新市政大樓都更案公開閱覽已經結束，相關樓地板權利變換有都更法令規範，有多少樓地板面積要分配給誰，因為招商文件尚未定稿，現在討論言之過早。

