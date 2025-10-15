為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    卡在解約金 李四川︰盼新壽24日前提出

    2025/10/15 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    輝達台灣總部屬意北投士林科學園區T17、T18基地，因地上權屬新光人壽而卡關。台北市副市長李四川昨說，一開始與輝達接洽時，最不希望的就是已標出地上權的T17、T18；此外輝達也表達，如北市府與新壽解約，未來會概括承受重新設定地上權的條件。

    李四川昨接受專訪指出，T17、T18地上權已經屬於新壽，市府要協調有困難；先前輝達與新壽簽MOU，新壽希望將地上權直接移轉給輝達，輝達也認為是單純商業行為，但市府的態度是契約明確載明要蓋好建物取得使照後才能移轉，否則有圖利的疑慮。

    他說，市府與輝達每週都有視訊會議，也發函內政部獲准修改辦法，與新壽合意解約後，T17、T18可以專案設定地上權給輝達；解約金部分，市府提出歸還新壽三年來繳納的卅二億餘元租金、權利金外，再依據投資報酬率、相關設計成本等約八億元給新壽；但新壽認為太低，對股東有背信疑慮，認為要考量未來五十年預期獲利約一〇七億元。

    李四川說，新壽應該趕快提出屬意的金額報給市府，讓市府提報議會來審查；若在輝達提出的廿四日前仍無法解決T17、T18的問題，市府會提供輝達其他備案。

