《紓解左轉基隆路》公館圓環羅斯福路 18日起採「可變車道」

公館圓環昨天早上羅斯福路左轉往基隆路停等車流量仍大，交通局表示，自十八日起將實施「可變車道」。（記者董冠怡攝）

內側第三車道 早上7點至9點供左轉車使用

羅斯福路、基隆路口上月廿九日啟用正交路型，台北市交通局昨天表示整體狀況趨於穩定，但上午尖峰時段，羅斯福路往南、左轉基隆路車流量仍大，單一左轉車道難以消化，自十八日（週六）起，羅斯福路往景美、新店方向內側第三車道，從直行車道改成「可變車道」，不分平、假日，早上七點至九點供左轉車使用，其餘時段維持直行。

早上停等車隊 大排長龍至銘傳國小

市府原本規劃在羅斯福路往南布設兩個左轉車道，因應早上左轉基隆路的龐大車流。啟用後發現，下班尖峰左轉車道空蕩蕩、直行車道壅塞，將其中一個左轉車道改成直行專用，結果造成僅存的左轉車道白天塞車；根據連日觀察，羅斯福路左轉停等車隊會從公館圓環路口，大排長龍至銘傳國小、水源劇場間的行人天橋前，長約四百公尺。

將掛設車道預告標誌 地面加註時段

交工處交通規劃科長李薇婷指出，為了兼顧通勤尖峰進出城的需求，十八日起將羅斯福路內側第三車道（現為直行）採「可變車道」設計，時段管制車道可行駛方向，只在早上七點至九點的時段設為左轉專用，其他時間為直行車道，充分運用空間。本週將掛設車道預告標誌，車道兩側將設置視覺化減速標線，並於地面指向線加註時段資訊，提醒用路人依號誌、標誌及標線行駛。

交控中心主任吳育緯說，新路型啟用後第一個上班日狀況多，早上七點半至九點車流最長可達二公里，接近北新橋，行車速率下降三成至五成；透過行人二段式穿越、車道配置及調整秒數、標線等方式，晨峰及昏峰的羅斯福路、基隆路往返車流排隊長度、行駛速率，已和動工前相當。

