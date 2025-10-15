北市老建物安全申報僅3成 擬分級裁罰

老舊建物頻傳外牆磁磚剝落意外傷人，但外牆安全診斷申報目前僅3成。圖為台北市華陰街大樓外牆脫落砸傷人，建管處從重罰30萬元限期修復。（台北市建管處提供）

外牆磁磚剝落傷人頻傳 申報後每4案有1案因故展延 修繕完成遙遙無期

老舊建物頻傳外牆磁磚剝落意外傷人，台北市政府二〇二三年公告商業區十一樓以上、屋齡卅年以上建物，應於明年十二月卅一日前完成外牆安全診斷申報，台北市議員林亮君昨於議會指出，目前僅三成已申報，加上申報後還會展延，每四案就有一案，平均展延近五百天，修繕完成遙遙無期，要求縮短展延天數、研擬裁罰機制並提高補助上限；台北市建築管理工程處處長虞積學回應，先前以輔導為主，未來將採分級裁罰，兩個月內提出具體方案。

請繼續往下閱讀...

林亮君︰縮短展延天數、研擬裁罰機制

林亮君指出，全市有九一三棟建物應於明年底前進行外牆安全申報，其中三四九棟已申報，尚餘五六四棟未完成，如欲達標，平均一個月要申報四十棟，堪稱不可能的任務。申報後需於期限內完成修繕，實際上因故展延拉長整體期程時有所聞。統計二〇二二年至二〇二五年已申報的一六八件中，有四十六件申請展延，占四分之一，展延天數平均近五百天，甚至還有一千多天。

她認為，市府應縮短案件展延天數及研擬裁罰機制，先罰款再展延，讓罰款成為管委會、區權會形成修繕共識的推手；另建議對外牆修繕補助費用改採百分比，提高補助上限；倘遇到缺工、缺料等不可抗力因素，過度期可先要求加強防護，避免發生意外事故。

建管處︰越早申報者 展期機會較多

虞積學坦言，目前申報率僅三成，明年底達標很困難。之前以輔導宣傳為主，後續為了避免讓民眾以為早、晚申報無區別，將公告分級裁處機制，越早申報者，展期機會較多，裁處起罰金額也較低；越晚申報者，可能不同意展期，裁罰強度也會提高，將於兩個月內提出具體方案。

外牆局部修繕補助 10萬提高至20萬

他補充說，未來針對展期會要求具體說明原因、工作期程及所需經費；外牆修繕補助部分，局部修繕從十萬元提高至廿萬元，七月也與都更處合作，只要符合免辦變更許可的建物外牆修繕，可檢具公文申請五百萬元至七百萬元補助。反之，若因未善盡維護管理責任，導致外牆磁磚掉落危及公共安全，依法將從重裁罰卅萬元，並限期修復，若造成人命財產損害，還須負民、刑事責任。

北市今年建物外牆剝落事件

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法