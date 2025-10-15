鹿港現「浪浪團」 公所誘捕民眾竟放走

鹿港體育場兒童遊戲沙坑出現浪浪團，民眾直擊有廿二隻。（取自網路）

「浪浪團」群聚鹿港體育場兒童遊戲沙坑，鹿港鎮公所出動人員誘捕流浪狗，半個月來抓了十隻，卻被民眾打開誘捕籠放走三隻，更誇張的是，昨天抓到三隻被放走兩隻，鹿港鎮長許志宏喊話，鹿港是觀光小鎮，部分流浪狗會攻擊機車騎士，誘捕流浪狗是為維護民眾安全，不要再打開籠子放掉浪浪了。

民眾發現，鹿港體育場兒童遊戲沙坑有廿二隻浪浪群聚，引發附近居民不安，加上鹿港是台灣設計展三大展區之一，公所清潔隊進行人工捕抓，公園及運動場地管理所機動設置誘捕籠，半個月共抓到十隻，其中三隻被民眾放掉，剩下七隻送動防所安置，因公園與體育場附近有民眾投放飼料餵養，讓抓捕成效非常有限，公所將持續勸導。

公共區域投餵 最高罰6千

彰化縣動防所所長董孟治表示，民眾私放誘捕籠的流浪犬，沒有法規可以裁罰與管理；至於餵食遊盪犬貓所造成的地面污染，只要是在公共區域放飼料餵食，就違反廢棄物清理法規定，只要能舉證行為人或是車牌等相關事實，即能開罰一千二百元到六千元。

鹿港鎮公所設誘捕籠抓浪浪，卻被民眾放走。（資料照）

