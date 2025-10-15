為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰縣56處科技執法 今年開單逾7.7萬張

    2025/10/15 05:30 記者湯世名／彰化報導
    埔心員鹿路五段與羅厝路三段路口科技執法，被封「彰化罰單王」。（警方提供）

    彰化縣今年一至九月科技執法開罰件數出爐，縣警局交通隊統計，全縣五十六處科技執法，共開出七萬七六九七件罰單，平均一天二八八件，國庫共進帳八六〇〇餘萬元，其中以超速罰單最多，高達四萬一一九件；十大科技執法違規地點，以埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段路口五八七〇件最多，平均一天近二十二張罰單，被用路人封為「彰化罰單王」。

    埔心員鹿路與羅厝路口 5870件最多

    彰化縣五十六處科技執法，根據縣警局統計，十大取締地點，除上述路口，還包括社頭鄉縣一四一線與崙饒路口四三六七件、彰化市新平路與環河街口四一一三件、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路二段四一六巷口三九一五件、和美鎮線東路二段四八五號三九〇〇件、大村鄉山腳路與學府路口二七五四件、二林鎮二城路六號前二七三九件、田中鎮員集路一段與大安路一段路口二五八三件、溪州鄉中山路一段與彰水路一段路口二五五七件、溪湖鎮彰水路三段與信善街口二二六〇件。

    前三大違規項目分別為，超速四萬一一九件、闖紅燈一萬四五八三件、不遵守道路交通標線指示一萬三六九八件，超速比例高達五十二％。

    縣警局交通隊分析，埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段高居取締榜首，應為道路筆直易超速，呼籲用路人應放慢車速。

