埔里守城橋便橋頻遭沖斷 阻民就醫

埔里鎮守城橋前年8月因卡努颱風嚴重毀損拆除重建，居民靠便橋通行，但便橋常遭沖毀。（南投縣府提供）

南投縣埔里鎮守城橋前年八月因卡努颱風毀損拆除重建，縣府雖搭設便橋，但因風災頻仍，便橋常遭沖斷，有民眾送醫時，因救護車司機不知便橋斷裂，到了橋頭才回頭繞路，延誤就醫。對此，縣府工務處表示，便橋目前正修復中，至於重建中的守城橋，預計明年三月底完工。

埔里鎮守城橋是當地蜈蚣、大湳、牛眠等里重要交通設施，前年八月卡努風災導致橋墩下陷與橋面斷裂變形，列為危險橋梁封閉，民眾必須多花費約十五分鐘繞道，縣府除搭設便橋，也向中央爭取經費於去年七月發包重建。

惟近兩年風災頻仍，暴雨帶來的洪水常將便橋沖斷，蔡姓鎮民向本報投訴，指鄰居近日在浴室昏倒，被人發現時已經沒有呼吸心跳，叫救護車送醫時因司機不知便橋斷裂封閉，到了橋頭才回頭繞路，延誤就醫，希望縣府儘速修護，並早日完成守城橋重建工程。

工務處表示，天候因素影響守城橋重建進度，目前橋墩已完成，正在製作鋼構橋身，預計十一月底吊裝，明年三月底完工。遭沖斷的便橋也正積極修護，將視天候狀況及眉溪水勢是否穩定才能開放通行。

