總統贈「濟眾化俗」 蕭美琴台中潭水亭揭匾

副總統蕭美琴（左四）代表賴總統到潭水亭為「濟眾化俗」揭匾。（記者歐素美攝）

副總統蕭美琴昨天南下台中，出席台灣工具機暨零組件公會會員大會，並到潭子區信仰中心潭水亭揭匾，她強調，台灣人靠著做為世界良善的力量，勤奮打拚，尤其是用創意化解困境，讓我們國家可以在各式各樣的挑戰中屹立不搖，甚至持續壯大。

蕭美琴昨出席台灣工具機暨零組件公會第七屆第一次會員大會，面對美國對等關稅的壓力，她表示，台灣不是只有今天才面臨各式挑戰，七〇年代，在外交、經濟都曾經面臨前所未有的困境，包含退出聯合國、各國斷交等，有些人不知道台灣的未來在哪裡，但是今天的台灣本錢絕對比七〇年代的台灣還要強，總統賴清德宣示將提高國防預算，不止對外採購武器，目標及核心重點是要創造國內自主製造的工業能量。

另外，總統賴清德在競選時曾到潭水亭觀音廟許願，當選後贈匾還願，副總統蕭美琴昨代表賴總統到潭水亭為「濟眾化俗」揭匾，立委何欣純、市議員蕭隆澤及周永鴻也出席。

蕭美琴說，台灣人在各國碰到困難，或者我們國人碰到風災、水災、地震時相互幫忙，以韌性感動全世界，這是獨一無二的良善力量。

