國民黨主席改選 中市民政局：未動員挺特定人選

國民黨主席選舉十八日投票，「藍營一姊」台中市長盧秀燕迄今未表態支持對象，國民黨市議員蘇柏興昨在議會質詢指出，外界不少人假藉盧秀燕名義稱支持某候選人，要求「第一大局」民政局長吳世瑋說清楚，是否動用行政及民政系統支持特定候選人；吳世瑋強調，絕未動員區公所支持特定人選，並要求保持中立，「市長沒有支持任一候選人」。

盧陪嚐小吃 未表態支持對象

國民黨主席選舉倒數計時，選情白熱化，盧秀燕支持傾向備受矚目，但她除逐一跟六名黨主席候選人在台中嚐小吃餐敘外，未正式表態支持對象，引發外界好奇。

要求各區公所 保持中立態度

蘇柏興昨在議會質詢時指出，盧秀燕兩任市長任期明年屆滿，廣獲肯定，本來很多人期待她能出來選國民黨主席，但幕僚認為「不選黨主席未來才有機會直攻大位」，盧最終決定不參選。

蘇柏興說，黨主席本週六將投票，卻有很多人假藉盧秀燕名義稱支持某候選人，甚至還有號稱「市長的兒子」在地方要支持某候選人，他詢問跟盧秀燕打過多次重要選戰的吳世瑋，是否動員行政系統及各區公所支持特定人選；吳世瑋說，黨主席選舉是國民黨內部的事務，「絕未動員區公所支持特定候選人」。

蘇柏興強調，他在議會質詢就是要藉機澄清，讓外界知道盧秀燕在這次黨主席選舉持中立態度，選舉只剩沒幾天，選情緊張之際，市府團隊務必要堅持到最後；吳世瑋對著在場備詢的各區區長再度重申，「市長沒有支持任一候選人」，要求保持中立態度。

