    首頁 > 生活

    新店安坑運動中心 選在區徵區興建

    2025/10/15 05:30 記者翁聿煌／新北報導

    新北市新店安坑地區居住人口近十五萬人，符合市府設置運動中心的人口門檻，市府在安坑地區盤點土地，規劃在區段徵收D單元興建綜合運動中心，鄰近安坑輕軌安康站及陽光運動公園站之間，交通便捷、位置適中。

    寶橋路蓋第二運動中心

    體育局長洪玉玲指出，新店安坑地區有興建綜合運動中心的需求，因此與城鄉局合作，將在安坑區段徵收D單元規劃，尋找合適預定地，另將於寶橋路二三五巷興建的第二運動中心，由都更案實施者代為興建，給新店居民更多的運動空間選擇。

    市議員黃心華說，體育局宣布新店第二座運動中心將以受贈方式，由榮工廠都更案實施者代為興建，捐贈位於寶橋路二三五巷一塊約四千坪基地，樓地板面積一．二萬坪的運動中心，再以OT（先經營、後移轉）方式移轉給新北市府。

    他說，若上述兩案順利推動，未來新店地區除現有的一座運動中心之外，將再規劃兩處新的運動核心據點，滿足不同生活圈居民的需求，同時更符合地理位置分布，兼顧人口比例的公平性。

    黃心華表示，未來他會持續爭取建設經費，嚴格監督設計品質，讓新店地區新建的的運動中心具備先進設備與科學化訓練設施，兼顧青少年訓練、銀髮族樂齡運動，以及符合親子休閒與全民健身的多元需求。

