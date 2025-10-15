為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡北道路交維 增18處監視器優化

    2025/10/15 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    淡北道路施工中，預計二〇二九年完工通車。 （資料照）

    淡北道路施工中，預計二〇二九年完工通車。 （資料照）

    淡北道路工程如火如荼進行，預計二〇二九年完工通車，施工期間雙向各縮減一至兩個車道，導致原本就壅塞的台二線車流更加擁擠，新北市長侯友宜要求落實交通維持計畫，針對交通敏感路段精進。市府新建工程處表示，已調整工法及微調部分公共設施，減少影響行車，另增設十八處監視系統，掌握車輛動線及路況。

    車道縮減 台二線更壅塞

    新工處說明，原交維規劃雙向各縮減一至二車道，使淡水民權路至北投大度路的車容量負擔加劇，透過雙北交通局等單位配合，調整工法及微調部分公共設施，力求減少影響行車，另增設十八處監視系統，了解工區車輛動線及路況。

    新工處表示，因施工需求封閉捷運紅樹林站轉乘機車停車場，在鄰近處補償八成停車格，導致機車停車格不敷使用，經協調，在捷運輕軌橋下及鄰近區域補償百分之百機車格。

    調整工法、微調公共設施

    侯友宜要求，施工期間務必依核定計畫落實交維措施，並針對關渡橋下台二線等交通敏感路段精進，改變用路人使用習慣，提升通行順暢度。

    市議員鄭宇恩說，淡北道路專案雙北固定半年召開一次協調會，台北市交通局網站都有紀錄，反而淡北官網查不到會議資料，建議市府比照淡江大橋，每月一次提供工程進度報告上網。

    另外，市議員陳偉杰昨質詢表示，關渡新橋是紓解淡北車流的重要建設，市府應說明改善內容與時程；此外，電動機車補助申請率偏低，顯示宣導與制度設計有待加強。

    工務局長馮兆麟回應，關渡新橋將重新評估路線及工程經費，並爭取前瞻預算辦理；環保局長程大維說，受燃油機車低價競爭影響，將檢討並調整補助方案。

    淡北道路工程縮減車道，新北市長侯友宜（中）要求落實交維計畫。 （記者羅國嘉攝）

    淡北道路工程縮減車道，新北市長侯友宜（中）要求落實交維計畫。 （記者羅國嘉攝）

