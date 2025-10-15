金山市場改建 地主批恐成蚊子館

金山市場平日開攤僅約三成，地主指，改建後恐成蚊子館。（記者黃政嘉攝）

人口愈來愈少 平日開攤僅3成 不滿市府強徵私有地 市場處︰依法補償

新北市金山區第一公有零售市場設置近五十年，設施老舊、街道狹窄，市府推動市場改建，基地範圍內有十筆公有地，另將取得八筆私有地蓋新市場大樓，目前在私有地協議價購階段，但地主黃先生質疑改建的必要性與安全性，批市府強徵四％私有地，與民爭利。市場處回應，建物因耐震力不足，年底前須停用，改建案涉及私人土地取得及地上物拆除，將依法補償。

協議價購土地 未提拆遷補償安置措施

黃先生說，他在中山路的五金行開店逾五十年，近日私有地主收到市場處公文，表明要協議價購土地，未提及拆遷補償安置措施，不顧私有地主生計，感受不到溝通誠意。他強調，市場改建蓋地下停車場，地基有數條一到二公尺的排水溝渠，連接大排水溝渠金包里溪，一旦開挖，恐造成金包里街百年店面、中山路五十、六十年老店建築龜裂、倒塌。

黃先生提及，金山市場改建後，攤位將增加約三到四倍，但現今人口愈來愈少，市場平日開攤僅約三成，假日約五、六成，未來建新大樓恐成為華而不實的蚊子館，「市府嫌人民納稅錢太多？」許多地主不樂意土地被徵收。

假日近6成營業 未來攤位增3到4倍

市場處表示，金山市場設於一九七八年，因耐震力不足、氯離子過高，被內政部列管，今年底前須停用，為容納現有一三八攤位，市府將原地改建，規劃地上三層、地下一層建物。為完成私有地協議價購，今年七、九月已辦理二場公聽會，目前協調取得逾半數地主同意，將持續溝通；市場興建已於九月啟動建築規劃設計，預計明年三月拆除。

市場處︰耐震不足被列管 年底前須停用

市場處說明，依建築技術規則，市場需接壤相鄰中山路的土地，以利設置市場大門及停車場出入口，因此以協議價購取得臨中山路八筆私有地，並非與民爭利，本案涉及私人土地取得以及地上物拆除，將依法補償。

另外，泰山公有市場將自十月廿日至十二月十九日閉門停業整修兩個月，期間未設有臨時市場因應，二一六個攤位將暫停營業，部分攤商索性組團旅遊。

市場處表示，整修主要是更換市場內空調機組，營造優質的消費環境購物，待整修完畢將舉辦促銷活動。

新北市金山市場設置近五十年，設施老舊、街道狹窄。（記者黃政嘉攝）

