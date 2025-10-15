為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮慰問金惹議 議長︰實際受災戶才發放

    2025/10/15 05:30 記者王錦義、羅國嘉／綜合報導
    花蓮縣議會無黨聯盟在議長張峻帶領下，即日起到各村逐戶發放各界善款與物資，首站到大平村。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議會無黨聯盟在議長張峻帶領下，即日起到各村逐戶發放各界善款與物資，首站到大平村。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流導致三千多戶受災，來自全國五十萬人次的鏟子超人湧入協助災民，各界也捐贈物資、電器以及善款，花蓮縣議會無黨聯盟在議長張峻帶領下，即日起到各村逐戶發放各界善款與物資，首站到大平村，但是有未領到慰問金的保全戶村民抗議，認為發放不公；張峻回應，針對實際受災戶才發放。

    發放每戶6千及物資

    張峻說，受災戶每戶六千元現金，還有電鍋、電風扇、米和食物，罹難者家庭則是五萬元慰問金，首站大平村發放可能因為資訊不清楚，造成鄉親誤會和村長困擾；昨天前進大馬村，花蓮縣議會全體主管與員工投入災區服務、逐戶發放，針對實際遭受淤泥淹沒的受災戶，才會納入優先發放對象。

    保全戶沒領到 抗議不公

    抗議民眾認為許多保全戶雖未受到水患，但這段期間塵土及救災車輛進出，家庭生活條件受損，應視同受災戶，卻未收到議會轉發慰問金，質疑村長發放標準不一。村長認為，以家中實際淹水、淹泥沙等受災情形為準，並無發放不公。

    另外，為支持花蓮洪災後學子復學的通勤需求，新北市交通局將四十五輛整備完好的YouBike一．〇車輛送往花蓮光復鄉，捐贈給光復商工與光復國中，方便學生騎自行車通學。

