宜縣得子口溪 違規排放最高罰2千萬

宜蘭縣得子口溪流域涵蓋頭城、礁溪、壯圍及宜蘭等四個鄉鎮市，但河川中下游受大量生活污水、畜牧與事業廢污水排入，長年呈現中重度污染卻無法可管。宜縣環保局訂定「得子口溪放流水標準」管制，昨經縣務會議通過將報中央審查後實施，最高可罰二千萬元。

環保局長許嘉琦表示，得子口溪長十九公里，環境部設有四處水質測站，依監測資料，除上游河段水質狀況為未（稍）受污染，中、下游河段（七結橋、時潮橋）均呈現中重度污染，最主要污染指標即是「氨氮」項目。

環保局訂定放流水標準管制

環保局指出，現階段環境部對於多數事業、畜牧業等，仍未訂有氨氮放流水標準，以致無法可管，為有效改善水質，環保局特別訂定「宜蘭縣得子口溪放流水標準」，分三階段執行。

許嘉琦說，新設事業或污水下水道系統，氨氮放流水標準為每公升不得超過十毫克，自發布日施行；既設（現有）事業或污水下水道系統不得超過廿毫克、畜牧業不得超過一五〇毫克，二〇二九年施行；而到了二〇三四年，則分別不得超過十毫克、七十五毫克。

環保局強調，公告實施後，畜牧業者若排放未符合標準，可依水污法處六千元至六十萬元罰鍰，其他業別可處六萬至二千萬元罰鍰。

