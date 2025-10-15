3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量 9成民眾挺高鐵寧靜車廂

高鐵為避免「寧靜車廂」措施造成誤解，將宣導牌撤下，僅保留「美好高鐵、寧靜同行」圖卡。 （高鐵提供）

高鐵近日推出「寧靜車廂」政策引發爭議，台灣高鐵公司昨天說明，政策獲近九成民眾支持，成效良好，將持續推動，但強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員會秉持關懷提供必要的協助與安撫。

從未要求幼童不能發出聲音

台灣高鐵的「寧靜車箱」政策，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音，卻被部分人士擴大解讀為勸導對象包含孩童、嬰兒，導致外界質疑高鐵對小朋友不友善。高鐵昨天表示，相關勸導牌已撤除，改為圖卡標語提醒旅客。

撤除勸導牌 改為圖卡提醒

根據高鐵所做調查，近九成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，高鐵也將持續推廣，並精進相關的宣導、措施及服務技巧。

高鐵重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。

立委籲參考國際經驗調整政策

民進黨立委張雅琳、林月琴昨舉行記者會，呼籲高鐵公司參考國際經驗調整政策，包括檢討寧靜車廂政策適用範圍；明確訂定3C產品使用規範；建立例外與保障機制；推動試辦與意見回饋制度。「安靜與友善並不衝突，共同創造育兒友善空間。」

針對高鐵公司是否該獨立設置親子友善車廂？交通部長陳世凱表示可以和高鐵溝通，但強調「不一定要親子友善車廂，每一個車廂都要對親子是友善的，這樣才是正確的」。

