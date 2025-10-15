為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量 9成民眾挺高鐵寧靜車廂

    2025/10/15 05:30 記者吳亮儀、謝君臨／台北報導
    高鐵為避免「寧靜車廂」措施造成誤解，將宣導牌撤下，僅保留「美好高鐵、寧靜同行」圖卡。 （高鐵提供）

    高鐵為避免「寧靜車廂」措施造成誤解，將宣導牌撤下，僅保留「美好高鐵、寧靜同行」圖卡。 （高鐵提供）

    高鐵近日推出「寧靜車廂」政策引發爭議，台灣高鐵公司昨天說明，政策獲近九成民眾支持，成效良好，將持續推動，但強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員會秉持關懷提供必要的協助與安撫。

    從未要求幼童不能發出聲音

    台灣高鐵的「寧靜車箱」政策，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音，卻被部分人士擴大解讀為勸導對象包含孩童、嬰兒，導致外界質疑高鐵對小朋友不友善。高鐵昨天表示，相關勸導牌已撤除，改為圖卡標語提醒旅客。

    撤除勸導牌 改為圖卡提醒

    根據高鐵所做調查，近九成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，高鐵也將持續推廣，並精進相關的宣導、措施及服務技巧。

    高鐵重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。

    立委籲參考國際經驗調整政策

    民進黨立委張雅琳、林月琴昨舉行記者會，呼籲高鐵公司參考國際經驗調整政策，包括檢討寧靜車廂政策適用範圍；明確訂定3C產品使用規範；建立例外與保障機制；推動試辦與意見回饋制度。「安靜與友善並不衝突，共同創造育兒友善空間。」

    針對高鐵公司是否該獨立設置親子友善車廂？交通部長陳世凱表示可以和高鐵溝通，但強調「不一定要親子友善車廂，每一個車廂都要對親子是友善的，這樣才是正確的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播