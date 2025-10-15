災後21天才調查撤離保全戶人數 災民質疑光復鄉公所偽造文書

災後21天，花蓮縣光復鄉出現調查9月21日撤離人數的離譜行為。（翻攝自花蓮光復人臉書）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流釀成光復重災後第二十一天，光復鄉出現鄰長拿著村幹事交付的表格，挨家挨戶調查九月廿一日當天的保全戶撤離人數，災民不但拒絕接受調查，還錄影後向鳳林警分局檢舉，指控光復鄉公所離譜行為，再次在災民的傷口上灑鹽！

災民拒絕接受調查 錄影檢舉

臉書社團「花蓮光復人」有災民爆料，大平村有位鄰長拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖」影響範圍保全戶清冊，還註明是「九月廿一日中央擬定影響範圍」，逐戶調查當天每戶家中人數及基本資料，災民聽到是廿三天前應該做的調查，事後才補做資料，直覺是造假，也有偽造文書之嫌，趕緊錄影存證，並提醒其他災民注意不要接受調查，鄰長聞訊後也覺得不妥，只好停止調查作業。

花蓮縣政府行研處長陳建村表示，經向光復鄉公所查證，調查是依據中央災害應變中心前進協調所，於十二日討論的疏散撤離計畫會議結論進行，表格標明「馬太鞍溪堰塞湖影響範圍保全戶清冊（九月廿一日中央劃定影響範圍）」，因而先以九月廿一日警戒範圍進行調查，調查內容包括民眾實際居住情形、撤離能力、撤離方式等，可能因為時間急迫，未向鄰長詳細說明，將要求鄰長詳實向災民說明，以免再產生誤解。

季連成：更正日期就不會造成誤解

中央前進指揮所總協調官季連成表示，直接把九月廿一日改成最新的警戒區域劃分日期，也就是十月十二日即可，直接又清楚，不會再造成不必要的誤解。

