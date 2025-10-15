為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》撤離計畫卡縣府！上推中央、下推鄉鎮 卓揆批傅、徐「垂直卸責」

    2025/10/15 05:30 記者洪臣宏、謝君臨、林欣漢、王錦義／綜合報導
    季連成對「卸責」說不以為然，強調依法行政。（記者洪臣宏攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，國民黨團總召傅崐萁將疏散撤離責任甩鍋給中央及鄉鎮公所，再度引發中央、地方隔空交火。行政院長卓榮泰昨批評，傅和花蓮縣府難道就沒有責任嗎？中央前進協調所總協調官季連成也表示，疏散撤離不能只靠鄉鎮公所，「如果想靠別人幫忙也可以，至少本身資源要拿出來給大家使用。」

    傅崐萁前天以災防法辯稱撤離是鄉鎮公所的事，嗆聲中央不要「栽贓花蓮縣政府」；花蓮縣府也發文中央，指垂直避難有一定風險建議取消，再以鄉鎮公所無撤離八千多人之量能，要求中央接手擬定撤離計畫及執行。

    卓榮泰強調，依照災害防救法規定，核定災害防救計劃、撤離安置的執行都是地方政府，但中央沒有卸責，進到災區全力協調。「（傅崐萁）委員、花縣府不能責任就往中央推，現在又往鄉鎮市區公所推，自己中間難道就沒有責任嗎？」卓批評，這個是傅和花縣府自己在「垂直避難」，非常不應該。

    傅嗆中央卸責 季連成動怒

    對此，傅崐萁受訪回應，國會三讀通過了重大法案，卓榮泰自己都有副署，總統也已正式公告，卓榮泰都依然可以違法亂紀，未來卓榮泰廢弛職務，所有的法律該追究的事情，一定會追責到底。

    而傅崐萁前天質詢時嗆聲，引發中央、地方相互卸責質疑。季連成昨天被問到「卸責說」時一度動怒，他強調，公務員依法行政，沒有卸責問題，該是中央做的，絕對責無旁貸。

    風神颱風可當成壓力測試

    季連成也對花蓮縣府否定垂直撤離相當不解，指十至十二日中央、地方及原民部落等舉辦三場協調會，縣府會中都主張採取「垂直撤離」，因為這次罹難民眾都在一樓，二、三樓全部安全，垂直撤離顯然是安全的作為，但請縣長核定決議時卻發生了變化，推翻了垂直撤離，改疏散撤離。

    關島附近的熱帶擾動恐增強為「風神」颱風，季連成說，將把風神當一次「壓力測試」，以及實兵演練的一環，協助花蓮縣政府強制撤離淨空光復鄉，成功的話，未來花縣府可以比照辦理。

    季連成說，除了光復商工、光復國中建築物穩定安全，容許局部性垂直撤離，其他人都得疏散，相信大部分人不想被強制撤離。

    除了被外界質疑甩鍋，花蓮縣府前晚更發生官員直接退救災專案群組，形同與中央斷聯。縣府昨澄清說，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組，仍保留中央協調所、縣府應變中心及各重要救災群組，確保資訊掌握與決策即時。

    花蓮縣府與傅萁垂直卸責手法

