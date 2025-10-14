為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    （高雄）右昌國中晚自修 校長吹薩克斯風相伴

    2025/10/14 05:30 記者黃良傑／高雄報導
    右昌國中校長苦練薩克斯風，意外成為校園表演明星。（記者黃良傑攝）

    右昌國中校長苦練薩克斯風，意外成為校園表演明星。（記者黃良傑攝）

    高雄市右昌國中校長黃永璋六年前校慶受合唱團之邀表演，決心苦練薩克斯風，利用晚上不擾人的校園內自學，也可陪伴學生晚自修，意外成為學校表演的大咖。

    黃永璋把自學吹奏的影片分享在自己的FB上，學生、家長都能看到校長的進步，激勵了許多學生，也讓校慶音樂會、校園小型表演，校長吹奏薩克斯風成為最受歡迎的表演夥伴。

    許多喜愛音樂的學生被黃校長薩克斯風音色吸引，黃永璋常向學生聊薩克斯風的指法，他表示，吹奏指法與直笛相同，並鼓勵持之以恆多練習，只要相信自己「勤能補拙」，都能感受音樂帶來的美好，鼓勵熱愛音樂的學生們，勇於挑戰自己的音樂夢想。

    黃永璋表示，他用自身的故事鼓勵學生勇敢挑戰夢想，期盼學生們在自己的學生階段中，都能找到最少一項自己喜歡的樂器，因為演奏樂器是人生最愉快的事情，更是每個人獨處時最好的朋友，分享自己的開心或不開心，抒發與穩定自己的情緒。

    黃永璋希望以自身的學習歷程，啟發學生學習過程遇到的挫折，不是絆腳石、而是墊腳石，激勵熱愛音樂的學生勇於挑戰自己的夢想。

