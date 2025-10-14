為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    沒硬幣不便 高雄輕軌擬增紙鈔購票

    2025/10/14 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高雄輕軌的單程票機只能用零錢，幾度發生國外旅客沒硬幣、需靠好心人借銅板窘境，市議員憂損害高雄形象，捷運局表示已進行購票機功能擴充測試，未來用紙鈔也能購票。

    環狀輕軌去年元月全線營運，全長廿二．一公里、共卅八站，尖峰時段班距十分鐘、離峰時段約十五分鐘，今年上半年每日平均運量約三萬七千餘人次，比去年上半年增加約一．八％（去年一、二月免費）。

    民進黨籍市議員鄭孟洳昨天質詢指出，輕軌月台雖張貼多項公告，卻沒標示「購票不收紙鈔」，傳出有乘客上月台後才發現只能投硬幣，只好放棄搭乘。

    她再舉例，環狀輕軌是國內外遊客暢遊高雄最方便的運輸工具，今年六月曾有日本旅客遇到鈔票無法購票窘境，需向其他乘客求助，她批評這樣的購票設計不夠便民，恐影響高雄形象。

    鄭孟洳指出，高雄輕軌平日運量已達三萬七千餘人次，是新北淡海輕軌兩倍，淡海輕軌早已開放使用各面額紙鈔購票，還能支援行動支付，高雄卻仍停留在十年前系統。

    捷運局說明，目前使用電子票證的輕軌乘客高達九成五，對於少部分乘客無法使用紙鈔購票情況，目前已進行單程購票機功能擴充測試，未來也可以使用紙鈔；如果測試順利，明年將提報計畫全面更新。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播