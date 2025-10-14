沒硬幣不便 高雄輕軌擬增紙鈔購票

高雄輕軌的單程票機只能用零錢，幾度發生國外旅客沒硬幣、需靠好心人借銅板窘境，市議員憂損害高雄形象，捷運局表示已進行購票機功能擴充測試，未來用紙鈔也能購票。

環狀輕軌去年元月全線營運，全長廿二．一公里、共卅八站，尖峰時段班距十分鐘、離峰時段約十五分鐘，今年上半年每日平均運量約三萬七千餘人次，比去年上半年增加約一．八％（去年一、二月免費）。

民進黨籍市議員鄭孟洳昨天質詢指出，輕軌月台雖張貼多項公告，卻沒標示「購票不收紙鈔」，傳出有乘客上月台後才發現只能投硬幣，只好放棄搭乘。

她再舉例，環狀輕軌是國內外遊客暢遊高雄最方便的運輸工具，今年六月曾有日本旅客遇到鈔票無法購票窘境，需向其他乘客求助，她批評這樣的購票設計不夠便民，恐影響高雄形象。

鄭孟洳指出，高雄輕軌平日運量已達三萬七千餘人次，是新北淡海輕軌兩倍，淡海輕軌早已開放使用各面額紙鈔購票，還能支援行動支付，高雄卻仍停留在十年前系統。

捷運局說明，目前使用電子票證的輕軌乘客高達九成五，對於少部分乘客無法使用紙鈔購票情況，目前已進行單程購票機功能擴充測試，未來也可以使用紙鈔；如果測試順利，明年將提報計畫全面更新。

