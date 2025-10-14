為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄10大易肇事路段 鳳山包辦3條

    2025/10/14 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄十大易肇事路段，鳳山區建國路、青年路包辦二、三名。（記者陳文嬋攝）

    建國路、青年路、台88線都上榜 仁武鳳仁路257件最多

    高雄市今年前三季新十大易肇事路段出爐，以仁武區鳳仁路發生二五七件最多，人口數最多的鳳山區包辦三條主要道路；警方分析主要肇因為民眾未依規定讓車達五千件，將加強取締違規以減少車禍發生。

    今年前3季 交通事故逾8萬件

    高雄市今年前三季交通事故總共逾八萬件，造成一〇二人死亡、三萬多人受傷，以仁武區鳳仁路二五七件造成九十七人受傷最多，其次為鳳山區建國路二二一件造成八十五人受傷、鳳山區青年路一九三件造成八十三人受傷。

    十大易肇事路以鳳山區達三條最多，鳳山人口逾三十五萬人，人口密集連帶交通流量大，加上早期道路設計動線複雜，除了建國路、青年路外，台八八線鳳山段一八二件造成十四人受傷；其次仁武區也有二條路段，除了鳳仁路外，仁雄路一五九件造成五十一人受傷。

    此外，台八八快速道路線鳳山、大寮段均入列，其中大寮段一八一件造成三十人受傷；還有苓雅區建國一路一七六件造成五十八人受傷、三民區九如一路一六三件造成四十一人受傷、楠梓區高楠公路一五二件造成一人死亡、七十九人受傷。

    主因未依規定讓車、未保持距離

    警方分析，主要肇因為未依規定讓車五千多件、未保持行車安全距離三千多件、未保持行車安全間隔一千八百多件等；易肇事時段以下午四點至六點四千件最多、其次上午八點至十點有三千多件，大多發生於上、下學（班）交通尖峰時段。

    警方表示，高雄交通事故近六年穩定下降，今年死傷件數比去年同期減少，大多肇事原因為民眾不當駕駛習慣造成，將持續宣導防禦駕駛觀念，並研擬科技執法防制。

    高雄前3季10大易肇事路段

