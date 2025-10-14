迎外國旅客 屏東推公共運輸雙語Easy Go

屏東縣政府提升公共運輸雙語服務，在成果發表會中演示服務情境，中為在東港轉運站任職的黃湘惟以流利英語回答外國遊客提問。（記者羅欣貞攝）

國際遊客回流，屏縣每年外國旅客到訪人數約在四十萬至六十萬人次左右，縣府與國發會今年推動「屏東公共運輸雙語Easy Go」計畫，透過開發重要交通場站、旅遊服務中心雙語工具，及提升第一線人員雙語職能，打造更友善便利的外語旅遊環境。

轉運站、旅服中心 提升外語服務

屏東縣府交通旅遊處處長黃國維表示，針對縣內十二處重要公共運輸及旅遊服務場站，包含屏東市、潮州、東港、恆春、枋寮、水門以及海口港等七大轉運站與旅服中心，透過實地需求訪談，量身打造符合人員需求的雙語友善輔助工具。

請繼續往下閱讀...

增中英對照問答手冊、指引地圖

其中具備中英雙語對照的「Q&A類別問題集」手冊與「屏東觀光隨身指引」小卡，能讓第一線人員在面對外籍旅客時，即時解決如「電子票證到哪裡加值？」、「前往墾丁的公車怎麼搭？」等各式旅遊與交通問題，輔以雙語手拿板、周邊指引地圖的呈現，更有效降低語言隔閡。

公車路線顏色識別 人員語言訓練

此外，屏東轉運站內也新增清晰的雙語導引動線，以及各公車月台停靠辨識與搭乘路線指引，並依循幹線公車顏色識別規劃作為區分，以更視覺化的方式導引旅客搭乘不同路線。

縣府也為公車及計程車駕駛員、旅服中心人員，舉辦即時翻譯APP使用教學工作坊，交旅處表示，已於九月完成屏北、屏中及屏南三場課程。雙語工作坊透過活潑實務教學與關卡練習、實際與外國人交談，降低服務人員對雙語的恐懼；在東港轉運站服務的黃湘惟表示，上完工作坊後，不管是回答路線、票價，或是在交通變更、緊急事件等突發情況下，都更能有效與外國旅客溝通、協助解決問題。

屏縣府表示，未來將持續深化外語友善服務，歡迎更多來自世界各地的遊客前來屏東遊玩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法