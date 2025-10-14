台東197線最後瓶頸 萬安橋改建開工

台東一九七縣道萬安橋現有橋面過窄，昨動工將拆除改建。（記者黃明堂攝）

為改善縱谷地區交通，台東縣政府推動一九七縣道交通改善計畫，昨天舉行萬安橋改建工程開工典禮，象徵縱谷地區最後一處交通瓶頸邁入改善階段，橋面將拓寬至九公尺，提供雙向通行空間，預計於明年底完工，解決會車不便問題，成為連結池上與關山的重要交通樞紐。

橋寬增至9米 明年底完工

一九七縣道全長約六十公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台十一乙線交會，全線串聯縱谷區五鄉鎮，為花東縱谷除台九線以外最重要的聯絡道路。近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，吸引遊客及自行車愛好者絡繹於途，但過去一九七縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能受限。

縣府近年來投入超過六億元升級一九七縣道，包括危險路段改善及拓寬、邊坡整治及排水設施建置，並陸續完工，僅剩嘉武橋及萬安橋兩處瓶頸橋梁。其中池上、關山交界的嘉武橋改建已進入收尾階段，預計十一月即可完工，萬安橋也順利開工。

建設處指出，興建於一九七九年的萬安橋，原橋面僅五公尺半，車輛會車常因空間不足而受阻，造成對向汽車會車需減速，形成交通瓶頸。

縣府經過一年多爭取，獲中央核定九千九百萬元經費拆除重建，安全性與通行效率大幅提升。

