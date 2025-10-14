永靖啟用MOOVO公共自行車 設8租賃站

彰化MOOVO公共自行車系統進駐永靖鄉，縣長王惠美（中）與永靖高工學生一起試騎。（記者陳冠備攝）

彰化縣公共自行車服務再擴點。繼彰化市、員林市、鹿港鎮等九個鄉鎮後，永靖鄉成為第十個導入MOOVO公共自行車的鄉鎮。縣府昨在永靖高工舉行啟用典禮，縣長王惠美、鄉長魏碩衛及地方代表出席，宣告系統正式上線。

永靖鄉設置八個租賃站，包括永靖火車站、成美文化園、鄉公所、永靖國中、永靖高工、永靖國小（東門路）、同安派出所及中華電信永靖站，初期投入約八十至一〇〇輛自行車，供民眾通勤、通學與觀光使用。縣府表示，將依使用情況調整車輛數量，以提高使用效率。

王惠美指出，為推動低碳交通，目前彰化全縣共有一五六個MOOVO站、約二七〇〇輛車，未來會持續擴充站點與車輛，同時配合十月十日至廿六日登場的「二〇二五台灣設計展」，在鹿港、田尾、田中等展區周邊增設十一個站點，方便民眾以公共自行車串聯各展館。

永靖鄉長魏碩衛表示，永靖地形東西狹長，火車站位於東側，交通往來不便，公共自行車可補足區域短程運輸需求，也有助串聯餘三館、忠實第、成美文化園、陳氏家廟等景點，有助更多遊客進來。

二林轉運站年底啟用 將設新站點

縣府交通處透露，目前二林、北斗、二水等鄉鎮正積極爭取設站，預計今年底就會配合二林轉運站啟用新站點，交通部也說，目前提供兩種車型，包括一般腳踏車、電動輔助自行車，前卅分鐘免費，環保又實用。

