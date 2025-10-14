南投明年總預算352億 議會一讀通過

南投縣明年度總預算編列351.88億元 ，13日在議會一讀通過。（記者張協昇攝）

南投縣明年度總預算歲出、歲入均編列三五一．七八億餘元，昨在議會一讀通過，縣長許淑華指出，南投縣在今年十月底前將還清十七．五億餘元債務，達成零負債里程碑。

轉運站用地、垃圾處理 歲出增

南投縣議會昨天召開定期會，縣府主計處長陳美秀報告明年總預算編列情形表示，明年度歲出、歲入均編列三五一．七八億餘元，其中歲入預算數較今年預算數增加六．七億餘元，增幅一．七六％，主要為中央普通統籌分配稅款增加；歲出預算數則增加十八．九億餘元，增幅五．六八％，主要是編列交通轉運站用地取得費、垃圾處理計畫等經費。

陳美秀指出，明年度總預算因財政收支劃分法修正，中央統籌分配稅增加，縣府自有財源較往年大幅提升，惟該法規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款項金額，得少於修正施行前一年度預算編列數，致使中央將大部分原屬計畫型補助款轉列為一般性補助款，並降低補助比例，導致縣府須負擔更多配合款，以確保各項計畫得以持續推動，財政負擔並未減輕。

陳美秀強調，縣府將秉持「量入為出」的原則，透過源頭控管及落實零基預算精神，並依年度施政重點，通盤檢視重大計畫及施政計畫優先順序，以確保財政資源配置合理妥適，發揮最大效益。

