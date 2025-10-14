為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    戶政規費多元支付 議員促明年達6成

    2025/10/14 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    楊典忠質疑台中戶政規費多元支付上路10年，民眾使用率僅3成。（記者蘇孟娟攝）

    台中市推動戶政規費多元支付十多年，全市戶政所建置相關設備一年租金逾五十七萬元，但民眾使用率僅有約三成，議員要求民政局自訂目標，明年至少要達到六十％；副市長賴淑惠表示，會再加強宣導。

    議員楊典忠指出，台中市各戶政所為因應多元支付，租用一百廿台悠遊卡機、卅五台中華電信多元支付機及卅台信用卡機，一年租金需五十七萬六千餘元。

    楊典忠說，台中市每年戶政規費案約三百萬件，民政局統計近三年民眾以多元支付繳納戶政規費，平均只有三成左右，雖然多元支付案件每年增加，但是增加幅度太慢，去年到今年只增加二％，距離中央訂的九成目標差距遙遠，台中打造智慧城市成立數位發展局，AI時代已經來臨，要求市府明年戶政規費多元支付比例目標至少要達到及格的六十％。

    賴淑惠表示，行動多元支付是必然趨勢，現在連傳統市場、商圈小吃攤舖位都用多元支付，市府將加強宣導，不只戶政規費，各機關規費也都可以多元支付；民政局長吳世瑋指出，多元支付需視整體民眾使用習慣而訂，目前超市多元支付率也待加強，會持續推廣。

