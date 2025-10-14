台中高鐵特區塞車 交部允助改善

立法院交通委員會到台中高鐵站考察，交通部長陳世凱（右二）認為只將車流引到已塞車的台七十四線或高速公路，無法紓解台中高鐵周邊塞車問題。（記者歐素美攝）

購物中心明年開幕 更多人車湧入 交通問題迫在眉睫

立法院交通委員會昨考察台中高鐵特區交通規劃、烏日轉運中心、水湳轉運中心及捷運軌道工程等推動進度，交通部長陳世凱允諾全力協助市府。

為改善高鐵周邊交通壅塞問題，市府規劃國一新增匝道連結高鐵特區，盼交通部補助六五〇萬元可行性評估經費；台七十四線匝道銜接高鐵站二樓，因中央當初興建時即預留銜接口，市府希望不用再進行可行性評估，以加速興建速度。

台74線接高鐵站 需做可行性評估

交通部長陳世凱表示，之前鐵道局請廠商提供七百多萬，委託市府進行台中高鐵站周邊整體交通規劃，因目前台七十四線及高速公路都塞車，若只將車流引到高速公路或台七十四線，不是能整體解決問題的方案；立委羅廷瑋則當場請中央加速台鐵大慶到烏日站的鐵路高架化。

陳世凱：市府規劃僅將車流引至國道

陳世凱指出，台七十四線匝道銜接高鐵站二樓，因要落墩且佔用到現有道路，跟過去條件已經不同，可行性研究還是得做；國一新增匝道連結高鐵特區，市府規劃延伸至王田交流道或南屯交流道附近，還需增設嗎？陳強調，過去高速公路交流道可行性研究都是地方政府出錢，中央從未補助。

立法院副院長江啟臣表示，台中高鐵站去年高達二六五〇萬人次進出，明年購物中心開幕後，平均每天增加六至八萬人次，一天約有十五萬人次，恐超越台北站，交通問題迫在眉睫，高鐵特定區由鐵道局委外經營，交通問題不可能全部都丟給地方，希望中央在經費上或技術上協助。昨考察由立委黃健豪主持，立委何欣純、廖偉翔等皆到場。

