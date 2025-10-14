台中公托倍倍增 議員諷話術治理

台中民進黨議員質疑公托倍增的真相是候補倍倍增。（記者蘇孟娟攝）

批候補數為收托數3.22倍 才是倍倍增 社會局：將積極擴建

盧市府宣稱公托倍倍增，公托數由上任前五家到四十六家，不過市議員陳淑華等人質疑，統計到今年九月，收托數一三四〇人，候補人數四三一一人，候補比例高達三．二二倍，「候補人數才是倍倍增」，盧只會話術治理；社會局長廖靜芝指出，台中不僅公托，還有私托及居家托育可供選擇。

私托人員不足 空有床位無法收托

陳淑華表示，公托倍倍增根本只是話術治理，真實情況是公托候補倍倍增，不少地區候補率居高不下，其中南區及南屯區候補人數均是收托數的四倍以上，原縣區問題更嚴重，外埔、豐原、沙鹿及大雅區，候補數已超過收托數五倍，有很多人放棄排候補，否則實際候補數更高。

市議員陳俞融指出，北區目前僅兩處公托，區內未滿二歲嬰幼兒有一三六二人，候補率高達三．九倍，每釋出一個公托名額，就有近四個孩子搶，公托大排長龍，私托又因找不到足夠的托育人員，空有床位收不了孩子，受歡迎的私托一位難求，社會局對於整體的托育量能欠缺有效的調控與輔導機制。

市議員謝家宜、張芬郁與陳雅惠也說，包括北屯、東南區及大里等區公托名額長期不足，家長甚至被迫跨區托育，有人甚至等一年仍排不到候補機會；市議員邱愛珊表示，全市收托率為五成八，后里、豐原地區則僅有四成六，遠低於全市平均，托育資源落差大。

14處據點 臨托時間不符實際需求

市議員林德宇另指出，現有十四個臨時托育據點中，僅一處可收托到晚間八點，其餘皆只到下午四點或五點，不符實際需求。

廖靜芝表示，已積極擴建公托，但台中除公托外，另有私托及居家托育可供選擇，社會局也會加強稽核，確保家長都能安心使用托育服務；至於延長臨時托育時間，因有托育人員量能問題，將持續研究加強。

