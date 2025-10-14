嘉縣偏校未在地就學 5年逾2千人

義竹鄉光榮國小為偏遠學校之一，導入實驗教育，招生穩定。 （記者王善嬿攝）

少子化趨勢下，嘉義縣積極推動偏遠地區學校教育發展，惟嘉縣審計室審核發現，最近五個學年度（二〇二〇至二〇二四年）學齡兒童未於戶籍所在地學校就學者逾兩千名，而極度偏遠及特殊偏遠地區學校代理教師兼任導師占比逾三成，要求縣府教育處研謀改善偏鄉教育品質，提升學生在地就學意願。

偏校組策略聯盟教學 盼留住師生

縣府教育處長李美華回應說，多數家長考量工作地點、都會區較具競爭力等因素，讓孩子未在地就學；嘉縣陸續導入KIST、蒙特梭利、華德福等實驗教育，讓教育多元化，同時每年舉辦教師甄選、偏遠學校組策略聯盟教學等方式，希望留住學生及改善師資流動率高等問題。

請繼續往下閱讀...

嘉縣共九十七所偏遠地區國中小，中央補助款加上縣府自籌款，自二〇二一至二〇二三年，每年皆投入兩億餘元推動偏鄉地區教育。

跨區就讀原因 學生接送為首位

惟審計室列出跨區就讀原因，前三名類型為學生就學接送因素（或父母工作時間、地點無法配合接送）、戶籍地非實際居住地、教學資源因素。

而極偏及特偏地區學校代理教師兼任導師占比逾三成，為非山非市及一般地區學校的四倍，有的學校甚至達全校教師員額半數，另連續三年偏遠地區學校專任員額控留比率逾二成，不利學校逐步補足正式教師，穩定教學品質，要求教育處檢討其合理性，以維護學生受教權益。

導入實驗教育 吸引本地生就讀

李美華說，偏遠學校學生、師資流失，是全國社會結構性問題，嘉縣近年包括義竹鄉光榮國小、番路鄉內甕國小導入KIST實驗教育，吸引本地生就讀，還有外縣市學生慕名而來，招生穩定；近年透過國中小教師甄選、招募公費生任教、五十人以下學校策略聯盟教學，及與螢光教育基金會合作師資培訓等策略，改善偏遠學校師資流動問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法