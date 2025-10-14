西螺大橋藝陣文化祭 300秒煙火秀

西螺大橋藝陣文化祭10月25、26日在西螺大橋上登場。（記者黃淑莉攝）

二〇二五西螺大橋藝陣文化祭將在十月廿五日、廿六日熱鬧登場，雲林縣府文觀處指出，今年節目精彩有眾人在大橋上書法揮毫、藝陣展演、火舞表演及雲彰兩地宮廟會香為台灣祈福，還有三百秒的高空煙火秀，另每天都有一千份貢丸湯、滷肉飯免費品嘗。

25、26日舉行 白天揮毫晚上藝陣表演

雲林縣長張麗善表示，雲林有豐富的傳統文化及藝陣之美，西螺大橋是雲林共同歷史記憶與文化象徵，在橋上舉辦藝陣文化祭，讓大家看到雲林的文化藝術底蘊，同時也帶動地方觀光經濟發展。

文觀處長陳璧君指出，今年的藝陣文化祭不只要喚起大家對西螺大橋這座遠東第一大橋的記憶，更重要是展現地方藝術文化特色，廿五日下午有書法揮毫，晚上有精彩藝陣表演，包括禾一舞團、齊天戰鼓、搖滾宮主賴銘偉、雲火INFERNO火舞團及台語嘻哈音樂團體草屯囝仔輪番登場。

廿六日在西螺大橋下草坪有一連串親子互動秀及活力健康操表演，晚上重頭戲由雲林縣無形文化資產北港老塗獅接駕演出，雲林、彰化兩地宮廟在橋上會香祈福，壓軸為三百秒高空煙火。

