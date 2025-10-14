關子嶺溫泉美食節10/25登場 18日亮燈

關子嶺溫泉美食節10月25日登場，感受泥漿溫泉魅力。 （南市觀旅局提供）

今年主題「百鬼夜行」 由4座大型操偶、12組表演團體踩街巡禮

關子嶺溫泉美食節十月廿五日登場，今年主題「百鬼夜行」，由四座大型操偶、十二組表演團體參加踩街巡禮，夜間燈飾十月十八日點亮溫泉區為活動暖身，將以沉浸式體驗帶領感受泥漿溫泉魅力以及山產美食風味。

市府昨在民治市政中心舉行關子嶺溫泉美食節記者會，市長黃偉哲與地方各界人士行銷地方觀光產業，黃偉哲表示，不管天氣冷熱，泡溫泉都是很好的養生方式，關子嶺泡完溫泉還可以品嘗山產美食，順道前往東山、新營一遊。

打造5公尺高不動明王氣偶裝置

觀旅局長林國華表示，在地食材烹煮的香菇雞湯，邀請千人免費品嘗，同時特別邀請百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界聯名打造專屬大型發光氣偶裝置，包括結合在地「不動明王」及溫泉文化，打造五公尺高「微疼版不動明王」、二公尺高「微疼泡溫泉」氣偶，注入全新視覺亮點，夜間燈飾開幕前一週點亮關子嶺溫泉區，十月十八日起至十一月廿四日在寶泉橋公園、嶺頂公園與大成殿，以燈飾、紙傘牆、燈籠布景，亮燈時間為每日下午五時至晚間十時。

天下第一鼎將烹煮千份香菇雞湯

觀旅局指出，直徑三公尺的天下第一鼎將在今年重現，十月廿五日開幕當天在大成殿「天下第一鼎」烹煮一千份香菇雞湯，免費品嘗，網路預約三〇〇名，成功報名可額外獲得市集消費券一〇〇元；現場報名七〇〇名，當日十一時起開始發放兌換券。

十月十八日起至十一月廿四日活動期間於十九家關子嶺在地店家消費，可投下摸彩券參加抽獎，獎項包括住宿券、泡湯券等。期間也推出三條小旅行路線，包括泡湯體驗、農事體驗、在地景點導覽等。

嶺頂公園連兩週休 辦祭典市集

十月廿五、廿六日、十一月一、二日在嶺頂公園舉辦祭典市集，現場集結卅個特色攤商，安排街頭藝人表演及百鬼闖關活動，完成闖關活動者，還有機會獲得五十元市集券及活動限定繪馬，數量有限，贈完為止，歡迎民眾提早到場參加。

台南市長黃偉哲（中）帶領各界人士行銷地方觀光產業。 （記者王涵平攝）

