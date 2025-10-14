新店社福參與式預算 投票抽好禮

新北市新店區社福參與式預算投票開跑，市議員陳儀君與提案的新店區老人會籲踴躍投票。（記者黃政嘉攝）

新北市社會局二〇一六年起推動社會福利參與式預算，今年由新店區公所承辦，經逾四十個公民社區團體提案、輔導，產生十八項提案，涵蓋兒童、婦女、銀髮族、原住民等多元服務，昨起投票至十一月卅日止，經費總計三百萬元，依得票高低決定補助提案，投票者有機會抽最大獎iPhone17 Pro。

社會局長李美珍說明，凡年滿十五歲，設籍、居住、就業、就學在新北市者，皆可透過「新北VOTE」投票系統線上投票，每人須投八票，設籍新店區者投票加權二倍。

新店區長黃秀川表示，創新方案例如台灣自然科技學會跟長輩一起保育火金姑，隔代攜手認識螢火蟲；新北市諮商心理師公會將為居民建構「心理韌性」，守護健康。

市議員陳儀君說，她協助新北市新女性協進會打造女力成果展，幫新店區老人會引介台大安康農場，鼓勵長輩結合綠色生活，多外出活動。

李美珍指出，參與式預算的精神是由下而上，聽取民眾意見，近幾個月來透過培力暨住民社福大會，鼓勵各團體提出構想，並進行提案輔導，最後辦理提案審議工作坊，使提案內容貼近民眾需求。

