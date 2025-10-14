為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    八里教養院生陶藝創作 登酒店餐桌

    2025/10/14 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    新北市立八里愛心教養院與將捷金鬱金香酒店合作，搭配院生的陶藝筷架與味碟，推出「尊享樂活套餐」。（記者黃政嘉攝）

    新北市立八里愛心教養院與將捷金鬱金香酒店合作，搭配院生的陶藝筷架與味碟，推出「尊享樂活套餐」。（記者黃政嘉攝）

    新北市立八里愛心教養院首度與將捷金鬱金香酒店跨界合作，以淡水在地人文餐飲「馬偕宴」為靈感，結合「樂齡飲食」理念，推出「馬偕宴二．〇─尊享樂活套餐」。社會局昨展示馬偕宴餐桌，搭配院生製作的造型陶藝筷架與味碟，展現生命韌性。

    新北市長侯友宜表示，八里愛心教養院有許多重度肢障院生，克服身體障礙前進，相當勵志，尤其捏塑香菇、海芋、蝴蝶等造型筷架，背後的努力更勝一般人；將捷金鬱金香酒店二〇二二年起提供場地，支持院生舉辦陶藝展，今年將作品融入餐桌，展現企業ESG（環境、社會、治理）理念。

    卅八歲院生代表張孜維罹患先天性肌肉萎縮症，他曾獲「金鷹獎」身心障礙楷模，也是台灣地板滾球國手，熱愛藝術創作，他說，這次設計的蝴蝶筷架象徵突破與重生，儘管揉捏、塑形需花費更多時間與耐心，但學到「慢慢來也沒關係」的價值。

    將捷金鬱金香酒店總經理紀維綺表示，院生作品展現正向力量，藉跨界合作，讓作品走入餐桌，預訂「尊享樂活套餐」可獲院生手寫卡片，限量五百份。

    八里愛心教養院院生張孜維，創作設計蝴蝶筷架。（記者黃政嘉攝）

    八里愛心教養院院生張孜維，創作設計蝴蝶筷架。（記者黃政嘉攝）

