為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    泰板輕軌納入社後支線 藍綠交鋒

    2025/10/14 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    泰板輕軌可行性研究今天第五度送中央審查，地方民代對於是否把「社後支線」納入可行性研究意見不一。新北市長侯友宜表示，市府已在F19站預留道岔，作為未來延伸「社後支線」節點，若條件允許，「能多做一條就多做一條」，會將各界意見納入評估，持續與中央溝通。

    侯友宜：能多做一條就多做

    社後屬於板橋早期發展地區，主要道路中正路寬度十五至十八公尺，車流量大且兩側樓房林立，現況建設輕軌將對交通造成嚴重衝擊，須等都市更新拓寬道路，才具備引進輕軌的條件；但為兼顧社後地區通勤需求，捷運局在泰板輕軌F19站預留支線道岔。

    民進黨立委張宏陸表示，交通部先前認為社後輕軌可行，「錢也準備好了」，市府若不趁此次一併納入規劃，未來區域重劃後施工難度恐更高；國民黨立委葉元之說，社後支線規劃方向正面，但現階段應確保主線可行性研究過關，否則「主線未通，談支線為時過早」。

    市議員戴瑋姍指出，中正路太窄無法負荷太大交通量，但環河西路如果沿著土堤進行捷運高架化，也是有機會；市議員石一佑說，江翠北側人口暴增，應趁此次規劃納入社後輕軌。

    市議員江怡臻、林國春強調，泰板輕軌不僅有助浮洲地區發展，也對板橋社後交通有幫助，若交通部已準備好錢，請中央儘速核定泰板輕軌可行性研究計畫。

    捷運工程局長李政安表示，先前曾評估泰板輕軌F19延伸至板橋站、新埔站、國光公園及板橋國中、板橋國民運動中心等五種社後支線方案，因路幅不足或運量未達門檻，目前均暫不可行，未來待主線運量成形或都市發展有新需求時再重新評估。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播