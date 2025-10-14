泰板輕軌納入社後支線 藍綠交鋒

泰板輕軌可行性研究今天第五度送中央審查，地方民代對於是否把「社後支線」納入可行性研究意見不一。新北市長侯友宜表示，市府已在F19站預留道岔，作為未來延伸「社後支線」節點，若條件允許，「能多做一條就多做一條」，會將各界意見納入評估，持續與中央溝通。

侯友宜：能多做一條就多做

社後屬於板橋早期發展地區，主要道路中正路寬度十五至十八公尺，車流量大且兩側樓房林立，現況建設輕軌將對交通造成嚴重衝擊，須等都市更新拓寬道路，才具備引進輕軌的條件；但為兼顧社後地區通勤需求，捷運局在泰板輕軌F19站預留支線道岔。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委張宏陸表示，交通部先前認為社後輕軌可行，「錢也準備好了」，市府若不趁此次一併納入規劃，未來區域重劃後施工難度恐更高；國民黨立委葉元之說，社後支線規劃方向正面，但現階段應確保主線可行性研究過關，否則「主線未通，談支線為時過早」。

市議員戴瑋姍指出，中正路太窄無法負荷太大交通量，但環河西路如果沿著土堤進行捷運高架化，也是有機會；市議員石一佑說，江翠北側人口暴增，應趁此次規劃納入社後輕軌。

市議員江怡臻、林國春強調，泰板輕軌不僅有助浮洲地區發展，也對板橋社後交通有幫助，若交通部已準備好錢，請中央儘速核定泰板輕軌可行性研究計畫。

捷運工程局長李政安表示，先前曾評估泰板輕軌F19延伸至板橋站、新埔站、國光公園及板橋國中、板橋國民運動中心等五種社後支線方案，因路幅不足或運量未達門檻，目前均暫不可行，未來待主線運量成形或都市發展有新需求時再重新評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法