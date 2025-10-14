高架站增至9站 新北泰板輕軌5度送審

新北市泰板輕軌可行性研究今天將第5次送審，圖為F28站模擬圖。（捷運工程局提供）

行車時間縮短11分鐘 可行性研究審2年 新北市府盼中央儘速核定

新北市泰板輕軌在可行性研究階段已被交通部要求修正四次，市府今天將第五次送審。市長侯友宜昨天前往泰板輕軌F21站預定地視察表示，市府將原高架車站從二處增加為九處，可提高行駛速率、全程縮短十一分鐘行車時間，相信獲中央核定機會非常高，期望中央與新北攜手合作。

請繼續往下閱讀...

泰板輕軌路線全長十．三公里，規劃十四座車站、一座機廠，行經泰山、新莊、板橋、土城及中和，可轉乘捷運新莊線、板南線及萬大中和線、台鐵浮洲站，並預留銜接機場線。

設14車站 高架段延長為7.3公里

然而，可行性研究報告二〇二三年五月第一次提報遭駁回，二〇二四年十月市府第四次提報審查，交通部二〇二五年四月函復意見，指土地開發所產生的收益應屬土地開發效益自償性經費，要求市府積極研議提升運量措施，提高營運機構本業收入。

捷運工程局長李政安指出，配合中央意見，並參考已通車捷運路線的經驗，決定將既有的二處高架段延長，增加七個高架車站，調整後高架段總長七．三公里、共有九座高架車站，分別為新莊塭仔圳段及板橋、中和、土城農業區段，調整後列車同步提高行駛速率，經估算全程行車時間可縮短十一分鐘。

侯友宜強調，財政收支劃分法修正後中央對捷運經費補助愈趨嚴格，經過預算調整，中央減少約九十億元補助款，縮減幅度達七十二％。泰板輕軌可行性研究從二〇二三年五月首度提送中央迄今，即將第五度送審，希望中央與地方合作時，能針對財務給予更多支持，加速核定流程，讓工程及早動工，不僅節省經費，也能加速帶動新北市整體發展。

江怡臻︰盼儘速推動助區域發展

市議員江怡臻說，泰板輕軌是土城第五條捷運，可讓區域運輸更完整，泰板輕軌過去二年屢次被中央退件，期盼這次送件中央儘速核定，不要再讓「卡輕軌」成為新北發展的絆腳石。

黃淑君︰設站地點盼再審慎評估

市議員黃淑君認為，可行性研究遭退件多次，主要是設站地點不夠符合民眾需求，包括浮洲設站位置在台鐵附近，或銜接板南線部分與主站體還有一段距離，才會導致運量不高，希望市府再審慎評估。

新北市長侯友宜表示，相信此次泰板輕軌可行性研究核定機會非常高。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法